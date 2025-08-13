Encuentran cuerpo en el río Mapocho en el límite entre Quinta Normal y Renca

13 ag. 2025 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

El hallazgo de un cuerpo se reportó la tarde de este miércoles en el río Mapocho, en el límite entre Quinta Normal y Renca, lo que generó la concurrencia de personal del GOPE de Carabineros para realizar las primeras diligencias.

Lo que se sabe del hallazgo del cuerpo

Según informó la policía uniformada, los efectivos policiales llegaron hasta el lugar para recuperar los restos y comenzar los trabajos en terreno por parte de Labocar.

Tras varios minutos en el sector, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Legal, que se encargará de la respectiva autopsia y el informe de rigor.

¿Qué dijo la Fiscalía?

La Fiscalía Centro Norte se refirió al hallazgo del cadáver y explicó que fue encontrado en el río, a la altura del kilómetro 19.800 de la Costanera Norte.

De acuerdo a lo anterior, se instruyó la labor del SML para determinar la causa de muerte, mientras que se trabaja en paralelo para establecer la identidad de la persona fallecida.

Todo sobre Policial