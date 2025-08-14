Turista coreano sufre grave mordedura de lobo marino en Valdivia: "Se acercó demasiado"

14 ag. 2025 - 13:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un turista coreano de 62 años resultó gravemente herido la tarde del miércoles tras ser mordido en una pierna por un lobo marino, en el sector donde se ubica la Feria Fluvial de Valdivia, en la región de Los Ríos.

Turista se acercó "demasiado" al lobo marino

El capitán de puerto de Valdivia, Gonzalo Townsend Aravena, señaló que el hecho ocurrió a eso de las 15:35 horas, mientras la víctima realizaba un "paseo turístico por la costanera, a la altura de la Feria Fluvial".

"Se acercó demasiado a un lobo marino que se encontraba en el sector. El espécimen mordió a la persona en la pierna derecha, lo que motivó el accionar de los transeúntes, quienes llamaron al 137 de Emergencias Marítimas", agregó la autoridad.

"Inmediatamente, se desplazaron dos vehículos fiscales con personal de la Policía Marítima, quienes asistieron a la persona en primera instancia, mientras se coordinó la asistencia de personal de SAMU", agregó Townsend.

Por su parte, el subjefe de la Capitanía de Puerto de Valdivia, Francisco Currieco, indicó que la mordedura del animal fue profunda, considerada como grave, por lo que el sangrado debió ser controlado inicialmente con un torniquete, según consignó Radio Bío Bío.

Capitanía hizo un llamado a no acercarse a animales silvestres

Previo a la llegada del SAMU, una ambulancia que se encontraba cerca del lugar prestó ayuda al herido, conteniendo parte de la hemorragia, ya que "sangraba profusamente", comentó Townsend. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Base de Valdivia para su atención médica.

Desde la Capitanía recomendaron a los transeúntes y turistas que no acercarse a este tipo de animales silvestres, dado que se desconoce la forma en que reaccionarán, pues podrían sentirse amenazados.