Catamarán se hunde en Corral: Cuatro personas que iban a bordo fueron rescatadas

11 ag. 2025 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes 11 de agosto, se produjo el hundimiento del catamarán Akkeron en el mar, a la altura de San Carlos, en la comuna de Corral. La embarcación contaba con cuatro tripulantes a bordo, los cuales pudieron ser rescatados.

De acuerdo a Carabineros, "Akkeron navegaba desde Mejillones con destino a Puerto Montt, pero se hundió al ingresar a la bahía de Corral a raíz de un desperfecto que se está investigando".

Volcamiento de un catamarán en Corral

Según informó la capitanía de puerto de Corral, se recibió un llamado de auxilio aproximadamente 08:00, el cual fue recibido por la gobernación marítima de Valdivia, que les comunicó sobre la situación.

El operativo de rescate estuvo a cargo de la unidad marítima LSR 4424, y según el teniente Danilo Tapia Pérez, de la capitanía de puerto de Corral, "contó con la ayuda de las barcazas Mailén y Cullamó". Además, fueron apoyados por Bomberos durante la emergencia.

Los cuatro tripulantes del catamarán fueron hallados con sus chalecos salvavidas, por lo cual pudieron ser rescatados por personal de la Armada.

X@InformaAlMinuto

Finalmente, las cuatro personas fueron trasladadas al Cesfam de Niebla, donde se mantienen con diagnóstico reservado.

Todo sobre Región de Los Lagos