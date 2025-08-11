Catamarán se hunde en Corral: Cuatro personas que iban a bordo fueron rescatadas
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este lunes 11 de agosto, se produjo el hundimiento del catamarán Akkeron en el mar, a la altura de San Carlos, en la comuna de Corral. La embarcación contaba con cuatro tripulantes a bordo, los cuales pudieron ser rescatados.
De acuerdo a Carabineros, "Akkeron navegaba desde Mejillones con destino a Puerto Montt, pero se hundió al ingresar a la bahía de Corral a raíz de un desperfecto que se está investigando".
Volcamiento de un catamarán en Corral
Según informó la capitanía de puerto de Corral, se recibió un llamado de auxilio aproximadamente 08:00, el cual fue recibido por la gobernación marítima de Valdivia, que les comunicó sobre la situación.
El operativo de rescate estuvo a cargo de la unidad marítima LSR 4424, y según el teniente Danilo Tapia Pérez, de la capitanía de puerto de Corral, "contó con la ayuda de las barcazas Mailén y Cullamó". Además, fueron apoyados por Bomberos durante la emergencia.
Los cuatro tripulantes del catamarán fueron hallados con sus chalecos salvavidas, por lo cual pudieron ser rescatados por personal de la Armada.
Finalmente, las cuatro personas fueron trasladadas al Cesfam de Niebla, donde se mantienen con diagnóstico reservado.
