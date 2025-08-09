Guardaban droga en copas deportivas: Desbaratan a banda criminal que se dedicaba al tráfico ilegal en el sur del país

09 ag. 2025 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, Carabineros informó de un procedimiento que se realizó en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos, donde se logró desbaratar a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas.

Una de las particularidades del hecho es que los sujetos guardaban dosis de sustancias ilícitas en copas deportivas.

¿Qué dijo Carabineros?

El coronel Juan González, de la prefectura de Valdivia, entregó mayores antecedentes del procedimiento y partió contando que "esta organización criminal estaba compuesta por tres personas, que fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia".

Sobre las diligencias que se realizaron, y que contaron con el apoyo de las unidades de Carabineros GOPE, COP y SEBV, la autoridad policial informó que "se allanaron tres inmuebles en el sector territorial de Pangipulli, donde se logró incautar una cantidad de $4 millones en dosis".

Respecto a la incautación de especies, Carabineros detalló que se trató de 400 dosis de marihuana elaborada, clorhidrato de cocaína y de ketamina. Además, también se incautaron dos escopetas, una pistola, un rifle, una camioneta y un automóvil, entre otros elementos.

El Ministerio Público instruyó que los tres detenidos pasaron a control de detención por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, además de orden de aprehensión vigente por tráfico de drogas que mantenía uno de los imputados.

Por último, se informó que todos los detenidos contaban con antecedentes penales.

Todo sobre Policial