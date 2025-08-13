Video muestra peligroso incidente en planta de Celulosa Arauco en Los Ríos: SMA abrió investigación por "fuga"

13 ag. 2025 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas horas se reportó un incidente ocurrido en una planta de la empresa Celulosa Arauco que causó una suerte de explosión al interior del recinto ubicado en el sector de Ruaco, en la comuna de San José de la Mariquina, región de los Ríos.

En un video compartido por Noticias Los Ríos se puede apreciar una gran columna de humo blanco y el desprendimiento hacia arriba de una sustancia líquida de color oscuro.

Grave accidente en Celulosa Arauco en San José de la Mariquina, región de los Rios, Sur Chile. Vertimiento Licor Verde. Si mismo sector del río cruces donde hace unos años ocurrió una gran contaminación afectando personas y fauna @biobio @MMALosRios RT pic.twitter.com/AHo2quaBj4 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) August 13, 2025

SMA abre investigación

Tras la viralización del video, la Superintendencia del Medioambiente (SMA) detalló que la Planta Valdivia de la empresa CELCO sufrió una "contingencia operacional" la tarde del lunes 11 de agosto.

Agregaron que el problema estuvo "vinculado a una fuga en el área de caustificación", es decir, la zona en la que se realiza un proceso químico en el que se produce hidróxido de sodio, también llamado sosa cáustica, considerado un líquido que puede ser tóxico, según MedlinePlus.

Como consecuencia, desde la SMA señalaron que activaron "un proceso de investigación consistente en inspeccionar la planta", además de realizar un "requerimiento de información con el fin de verificar que la empresa esté cumpliendo sus permisos ambientales".

Cabe recordar que en la misma zona, pero en 2004, la empresa protagonizó un grave caso de contaminación en el humedal Río Cruces, que causó la muerte de cientos de cisnes de cuello negro por intoxicación y falta de alimento.

No se registraron heridos

Desde Celulosa Arauco comentaron a Radio Bío-Bío que "se registró un incidente en un precipitador (que fue) abordado de inmediato mediante los protocolos establecidos".

Además, aclararon que la situación "no generó afectación a las personas ni al medio ambiente".