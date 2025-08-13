"Estuvo 16 años sin hacer nada relevante siendo diputado": Ministra Vallejo tilda de "desprecio" dichos de Kast por el Congreso

13 ag. 2025 - 18:33 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las declaraciones de José Antonio Kast, quien aseguró que el Congreso "no es tan relevante como imaginan".

Vallejo criticó la postura del candidato presidencial del Partido Republicano, afirmando que "no sorprende que desprecie el Parlamento: estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante siendo diputado".

La declaración de Kast, realizada en el seminario internacional Moneda Patria Investment, generó una ola de críticas. En ese evento, el exdiputado recalcó que el Parlamento "tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias".

Además, explicó que "nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado... La ley es la ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo".

Ministra Vallejo cuestiona el rol de Republicanos en el Congreso

En una entrevista con CNN Chile, la ministra Vallejo también cuestionó el rol del Partido Republicano en el Congreso. "Si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos aumento de salario mínimo, si hubiese sido por la bancada republicana no hubiéramos aprobado el aumento de la PGU", señaló.

Vallejo concluyó que la actitud del partido, que "sistemáticamente ha obstaculizado o ha rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas", justifica el "desprecio por el rol del Parlamento y su capacidad de avanzar en beneficio de la gente".

Sobre las interpretaciones de los dichos de Kast, la vocera señaló que "algunos lo interpretaron como gobernar por decreto, a propósito de la experiencia de su aliado de la ultraderecha a nivel internacional. Pero yo me quedo más que nada con esta idea del desprecio".