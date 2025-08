"No nos pueden censurar": Vallejo responde a la UDI por denuncia de "intervencionismo" y acusa "burlas" a Presidente Boric

06 ag. 2025 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la denuncia que la UDI ingresará a Contraloría acusando en su contra un "intervencionismo descarado", tras, supuestamente, evidenciar su apoyo a la candidata presidencial Jeannette Jara.

Esto, luego que la secretaria de Estado cuestionara un video realizado por dicho partido en donde se asegura que Jara, cuando era ministra del Trabajo, había creado solo 141 empleos durante un año.

"No nos pueden censurar"

"No me sorprende, es muy predecible, cada vez que ha habido elecciones nos han querido acusar de intervencionismo electoral. Es parte ya del folklore electoral que recurran a la Contraloría, están en su legítimo derecho", respondió Vallejo en entrevista con Meganoticias.

Sin embargo, fue clara en manifestar su desacuerdo con las críticas de la oposición: "Yo no sé qué pretenden los parlamentarios de la UDI. ¿Que ellos sigan creando videos denostando al Presidente, mintiendo sobre la gestión de Gobierno y que nosotros no digamos nada?".

"Yo le pregunto a la gente en las casas: ¿los parlamentarios de derecha, de la UDI, pueden mentir a destajo y que nosotros nos callemos? Yo creo que no. Yo creo que el Gobierno y a mí, en mi calidad vocera, nos corresponde defender nuestras decisiones, explicar a la ciudadanía", agregó la autoridad.

"Yo vuelvo a preguntarle a esos parlamentarios, ¿pretenden que nos callemos? No, no nos pueden censurar, nosotros tenemos no solamente el derecho, sino que el deber, frente a la desinformación, el engaño, la mentira y la denostación de la figura presidencial, de salir a enfrentarlo", añadió.

Ministra criticó videos realizados por la UDI

Sobre la pieza audiovisual publicada por la UDI en contra de Jara, Vallejo recordó que el partido "ha sacado ya tres videos burlándose del Presidente de la República", siendo el primero de ellos "cuando yo estaba de posnatal, en donde engañaba sobre las posiciones del presidente en distintas materias".

"Luego sacó un segundo video donde nos caricaturizó, también al Presidente de la República, engañando o faltando a la verdad sobre la gestión del ministro de Educación y una supuesta irregularidad de que el ministro estuviera trabajando en la campaña de una candidatura", agregó.

"En tercer lugar, este último vídeo, en donde también se burla y denosta al Presidente. Esto no es solamente lo que se señala sobre la actual candidata, sino que utiliza este recurso, una especie de campaña sucia, para denostar al presidente y engañar, o lisa y llanamente mentir sobre la gestión de Gobierno", complementó.

En esa línea, Vallejo indicó que como Ejecutivo no pueden "callar" frente a estas campañas contra el Gobierno: "Una cosa es el debate y las campañas que tengan en materia electoral, y otra cosa es que ya permanentemente un partido de la derecha cree imágenes y videos para denostar y mentir".

Al respecto, la secretaria de Estado aseguró que "nosotros vamos a salir a responder, y por eso no solo vamos a defender al Presidente de la República, su imagen, que se le respeta, sino que vamos a desmentir las falsedades que se dice sobre la gestión de Gobierno".

Pese a ello, afirmó que "por lo pronto no es nuestra intención judicializar este debate", sino que es "llamar a que exista una altura ética en la discusión pública. Que tomemos los debates con responsabilidad, porque podemos tener diferencia".

