Incluida la RM: Emiten aviso por probables tormentas eléctricas para tres regiones de la zona central del país

13 ag. 2025 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso por probables tormentas eléctricas para tres regiones del país, a causa de las precipitaciones que se anunciaron para esta semana en la zona central.

¿Qué regiones podrían tener tormentas eléctricas y cuándo?

Según publicó el organismo, el fenómeno se podría registrar entre la mañana y la noche del viernes 15 de agosto en las siguientes regiones del país:

El fenómeno se registrará en las zonas costeras, de valle, precordilleranas y de cordillera. Además, incluye a todas las comunas de Santiago y la Región Metropolitana, y el litoral central de Valparaíso, justo en el día feriado que propiciará un fin de semana largo en el país.

Los avisos meteorológicos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", por lo que se recomienda mantenerse "informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

¿Lloverá en Santiago y en otras regiones del país?

Alejandro Sepúlveda, periodista de Mega especializado en meteorología, afirmó que "la probabilidad de precipitaciones este viernes se va confirmando. Serán chubascos, es decir, una precipitación desorganizada que cae en distintos puntos y en distintos momentos".

Este fenómeno alcanzará sectores de la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y zonas del Maule, detalló el experto. "El jueves en la tarde noche comienzan las lloviznas en el litoral y chubascos en la zona central la tarde del viernes".

"Es un núcleo frío en altura que ingresa a la zona central", agregó Sepúlveda, que adelantó que en Santiago se espera una máxima de apenas 13 grados para el viernes y se anticipan entre 5 a 10 milímetros de agua.

