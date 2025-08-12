"El Congreso no es tan relevante como imaginan": Los polémicos dichos de Kast que sacaron ronchas en el Poder Legislativo

12 ag. 2025 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, emitió polémicos dichos este martes sobre el Poder Legislativo durante su intervención en el seminario anual de Moneda Patria Investments, donde sostuvo que el Congreso "no es tan relevante como ustedes se imaginan".

"El Congreso no es tan relevante como ustedes se imaginan"

"El Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios", señaló Kast.

"También tenemos que regular el sentido de la autoridad. En Chile hoy no hay sentido de la autoridad (…), tenemos que decir que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan", agregó, convirtiéndose en una de las frases más polémicas de su locución.

Asimismo, afirmó que como partido están revisando "todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica (…). Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo".

"El Congreso tiene su rol, pero no puede salirse de ese rol"

Kast fue consultado por sus declaraciones tras finalizar el seminario: "Señalé que el Congreso tiene sus facultades, pero que esas facultades no pueden pasar por las facultades que tiene exclusivas el Presidente de la República", intentó aclarar el candidato.

Además, indicó que sus palabras apuntaban a que "cada uno tiene su rol, el Congreso tiene su rol, pero no puede salirse de ese rol, por lo que yo lo llamaría a no presentar proyectos de ley que están fuera de sus atribuciones. Si por eso está la Constitución".

Dichos de Kast fueron ampliamente cuestionados

Una de las personas que criticó los dichos de Kast fue su contendora, Jeannette Jara, quien también participó en el seminario. "Para mí la democracia es muy valiosa y que efectivamente las leyes se discutan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país suele enriquecerlas", expuso.

Aunque reconoció que el Poder Legislativo debe "apurarse más en poder sacar las leyes y que estas apunten a solucionar los problemas de las personas en su casa", fue enfática en decir que "pensar que aquí se puede gobernar por decreto de forma autoritaria me parece que es un error".

"Por eso hay democracia y eso involucra que hay tratar de conversar con todos y no cerrar los puentes, sino que abrir las posibilidades de diálogo", añadió Jara.

Por su parte, el diputado FA Andrés Giordano, también cuestionó al republicano: "Para nadie es secreto que José Antonio Kast desprecia el Congreso Nacional. Cuando fue parlamentario faltó casi a 90 sesiones en un periodo, esto demuestra un desdén hacia la función del Poder Legislativo y no entender que no es un adorno, sino que un contrapeso a las decisiones y políticas del Ejecutivo".

Su par DC Eric Aedo, al ser consultado sobre el tema, dijo que más allá de las críticas legítimas que se puedan hacer al trabajo parlamentario, "el Congreso es la casa de la democracia y es el lugar en donde las múltiples y diversas visiones políticas, sociales y culturas de cada uno de los chilenos tiene expresión".

