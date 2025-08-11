"Era una decisión que teníamos que tomar": Icónica zapatería de Viña del Mar cerró definitivamente

11 ag. 2025 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de que fue hace aproximadamente un mes cuando la zapatería viñamarina, Osorio Opazo anunció el cierre de sus operaciones, fue hace pocos días que el establecimiento comunicó que el cierre en cuestión se materializó.

Cabe recordar que a mediados de julio, el emprendimiento, con más de 40 años de historia, había difundido a través de sus redes sociales que "con mucha tristeza, queremos contarles que, después de 40 años de historia, cerraremos definitivamente nuestra querida zapatería Osorio Opazo de Viña del Mar, dedicada con orgullo al calzado nacional, hecho a mano y en cuero".

"La situación actual se ha vuelto insostenible y, lamentablemente, ya no contamos con las herramientas necesarias para seguir adelante. Nos vamos con una pena enorme, pero también con el corazón lleno de agradecimiento por todos estos años de trabajo, dedicación y el cariño de quienes nos acompañaron", agregaron en esa oportunidad.

Eso sí, antes del cierre, realizaron una venta de cierre con atractivos descuentos para su clientela, la que ya se llevó a cabo, por lo que la zapatería concretó su clausura definitiva.

La despedida de la zapatería

El adiós definitivo también lo ejecutaron a través de una publicación en Instagram. Se trató de un video en el cual señalaron que "Osorio Opazo en Viña del Mar cerró sus puertas. Gracias infinitas a todos los que nos acompañaron en este último mes de liquidación".

"Cerrar no fue fácil, pero era una decisión que teníamos que tomar y agradecemos profundamente que hayan sabido entenderlo. Nos quedamos con los mejores recuerdos y el cariño de cada uno de ustedes", cerraron.

