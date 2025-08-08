Se dispara la UF tras conocerse el IPC de julio: ¿Cuánto subirá?

08 ag. 2025 - 09:57 hrs.

No hay buenas noticias para el bolsillo de los chilenos. Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un alza de 0,9% en julio. De esta manera, se sitúa en 4,3 a doce meses y acumula 2,8% en lo que va del año.

La noticia no era esperada por los expertos en la materia, dado que se pensaba que la cifra fuese de hasta un 0,7%.

UF tendrá fuerte alza

La Unidad de Fomento (UF) tuvo una baja en junio, pero con el IPC de julio esta tendrá una fuerte alza que comenzará en agosto y se verá reflejada en septiembre.

De acuerdo al Banco Central, la UF "es un índice de reajustabilidad, calculado y autorizado por el Banco Central de Chile, para las operaciones de crédito de dinero en moneda nacional que efectúen las empresas bancarias y las cooperativas de ahorro y crédito".

Asimismo, hay que recordar que la UF se utiliza para pagar arriendos, pagos de colegios, entre otras cosas, por lo que su aumento también se verá reflejado en dichos valores.

Esto subirá la UF

Según datos del Banco Central, para este viernes 8 de agosto la UF tiene un valor de $39.138,51. Sin embargo, con el IPC entregado por el INE, la UF tendrá un reajuste entre el periodo del 9 de agosto y 9 de septiembre.

Considerando lo anterior, la UF subirá de forma diaria $11,36 y llegará al 9 de septiembre con un valor de $39.485,65, por lo que si se redondea la cifra, esta será exactamente de $39.490, la que marcará una fuerte alza respecto a números anteriores del indicador.

