Video muestra violenta encerrona a mujer en Colina: Delincuentes hicieron un tour delictual

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes, se registró una violenta encerrona en la comuna de Colina, Región Metropolitana, donde un grupo de delincuentes armados y con el rostro cubierto intimidaron a una mujer e intentaron robar su vehículo.

El asalto ocurrió a plena luz del día y fue captado por otros automovilistas, que no pudieron hacer nada para evitar el delito en el cruce Lo Arcaya, en el sector de Chicureo.

Tour delictual desde Maipú a Colina

Ricardo Ortega, director de Seguridad de Colina, explicó a Mucho Gusto que todo comenzó durante la madrugada de este lunes con el robo de un vehículo en la comuna de Maipú.

"Este vehículo robado trató de ingresar a nuestra comuna (Colina) alrededor de las 4 de la mañana, por lo que las patrullas municipales le hicieron un seguimiento y frustraron el robo de un domicilio", relató.

Sin embargo, los delincuentes se dieron a la fuga y salieron de la comuna, pero a las 9:38 horas "nuevamente trataron de ingresar a un domicilio y a las 9:43 enviamos un mensaje masivo por celular a todo Colina advirtiendo de este vehículo", contó Ortega.

La encerrona

El funcionario municipal explicó que posteriormente los sujetos comenzaron a escapar, pero "en esa huida se encontraron con un vehículo particular que intentaron robar, lo chocaron y la afectada huyó del lugar".

"Se dieron a la fuga nuevamente, nuestras motos municipales llegaron al lugar y entrevistaron a la víctima. En su nueva huida... trataron de sustraer otro vehículo, pero como no pudieron, se robaron un teléfono celular y se dieron a la fuga", añadió.

Una vez más los delincuentes salieron de Colina y hace pocos minutos el auto habría sido encontrado abandonado en una comuna aledaña, según contó Ortega. En tanto, los delincuentes están prófugos.

