Video muestra violenta encerrona a mujer en Colina: Delincuentes hicieron un tour delictual

11 ag. 2025 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes, se registró una violenta encerrona en la comuna de Colina, Región Metropolitana, donde un grupo de delincuentes armados y con el rostro cubierto intimidaron a una mujer e intentaron robar su vehículo.

El asalto ocurrió a plena luz del día y fue captado por otros automovilistas, que no pudieron hacer nada para evitar el delito en el cruce Lo Arcaya, en el sector de Chicureo.

Tour delictual desde Maipú a Colina

Ricardo Ortega, director de Seguridad de Colina, explicó a Mucho Gusto que todo comenzó durante la madrugada de este lunes con el robo de un vehículo en la comuna de Maipú.

"Este vehículo robado trató de ingresar a nuestra comuna (Colina) alrededor de las 4 de la mañana, por lo que las patrullas municipales le hicieron un seguimiento y frustraron el robo de un domicilio", relató.

Sin embargo, los delincuentes se dieron a la fuga y salieron de la comuna, pero a las 9:38 horas "nuevamente trataron de ingresar a un domicilio y a las 9:43 enviamos un mensaje masivo por celular a todo Colina advirtiendo de este vehículo", contó Ortega.

La encerrona

El funcionario municipal explicó que posteriormente los sujetos comenzaron a escapar, pero "en esa huida se encontraron con un vehículo particular que intentaron robar, lo chocaron y la afectada huyó del lugar".

"Se dieron a la fuga nuevamente, nuestras motos municipales llegaron al lugar y entrevistaron a la víctima. En su nueva huida... trataron de sustraer otro vehículo, pero como no pudieron, se robaron un teléfono celular y se dieron a la fuga", añadió.

Una vez más los delincuentes salieron de Colina y hace pocos minutos el auto habría sido encontrado abandonado en una comuna aledaña, según contó Ortega. En tanto, los delincuentes están prófugos.

