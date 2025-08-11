Mujer denuncia que se han tomado dos veces su departamento en Barrio Franklin: "Ya no sé qué hacer"

11 ag. 2025 - 14:31 hrs.

Un nuevo caso de vivienda tomada se conoció este lunes en el matinal "Mucho Gusto". Carmen, una comerciante del sector, denunció que se han tomado dos veces su departamento ubicado en calle San Francisco con Arauco, en el Barrio Franklin de Santiago.

La afectada comentó que el primer desalojo ocurrió en octubre de 2024. Si bien en ese momento pensó que todo iba a cambiar, pasaron tres horas para que nuevamente su vivienda fuera ocupada por desconocidos, quienes vulneraron los sistemas de seguridad y se instalaron por la fuerza.

Carmen lamentó esta situación y aseguró que ha tenido poco apoyo de las autoridades, que al día de hoy no han podido resolver la problemática: mientras ella no puede hacer uso del inmueble, otros gozan de su espacio sin pagar ningún costo.

Le arrendó a una joven, ella se fue y llegaron los desconocidos

La mujer explicó que primero le arrendó a una joven de nacionalidad peruana, que por motivos personales tuvo que irse del departamento. Fue entonces cuando llegaron desconocidos a tomarse la vivienda sin que ella pudiera evitarlo.

"Ya no sé qué hacer. Quiero visibilizar este problema porque ya no sé qué hacer... Los carabineros no ayudan en nada, yo no tengo ningún problema en decirlo. Los llamé cuando estaban entrando y no vino nadie", señaló.

En esa línea, reveló: "Yo arrendé 12 años a una niña peruana que trabajaba en el Persa (Bio-Bio). A ella se le enfermó la mamá y se fue. No sé si ella los dejó (a las personas que se tomaron el departamento)".

"Yo no los conozco, pero está lleno"

Carmen afirmó que "los arrendatarios que están normalizados son los del primer y tercer piso, los del segundo, donde está mi departamento, está tomado".

"Yo no los conozco, pero (el departamento) está lleno. Serían unos colombianos", agregó la mujer, quien sigue esperando una respuesta por parte de las autoridades.

Todo sobre Policial