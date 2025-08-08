Caso Factop: Corte de Santiago confirma de forma unánime libertad de Daniel Sauer

08 ag. 2025 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

Tras pasar 16 meses detenido en el anexo Penitenciario Capitán Yáber, el empresario Daniel Sauer podrá seguir con arresto domiciliario total, en el marco del caso del denominado caso Factop.

Esto, luego de que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara de manera unánime la revocación de la prisión preventiva, que el pasado 31 de julio dictó la jueza Cheryl Fernandez del Cuarto Juzgado de Garantía.

¿Por qué estaba en prisión preventiva?

En los alegatos participó el abogado defensor Pablo Araya Zacarías, junto a Octavio Sufán, quienes pidieron que se rechazara la apelación de la Fiscalía Oriente, en base a una serie de antecedentes que favorecen a Sauer y donde se cuestionaron los fundamentos de la querella del Servicio de Impuestos Internos en su contra.

El imputado fue formalizado el año pasado por delitos tributarios, estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Mercado de Valores, entre otros ilícitos, vinculado a una serie de irregularidades en el manejo de la empresa que fundó junto a su hermano, Ariel Sauer, y su amigo de infancia, Rodrigo Topelberg.

Su caso particular tomó relevancia cuando apareció en una grabación de una reunión donde también estuvieron presentes el abogado Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, donde se reveló el supuesto pago de coimas a funcionarios públicos para agilizar ciertas causas que involucraban al empresario.

El próximo 26 de agosto, la Fiscalía reformalizará a los imputados para precisar los hechos, en miras a la última etapa de la investigación, tras lo cual presentará acusación en la arista principal del caso.

