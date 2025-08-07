Caso Monsalve: Querellantes estudian acciones contra Providel y lo acusan de "cooperar" con sujeto que amenazó a víctima

07 ag. 2025 - 13:01 hrs.

El pasado 5 de junio, La Segunda informó que la denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve sumaba otro capítulo.

Y es que hace tres meses, el fiscal Francisco Jacir –quien trabaja junto a Xavier Armendáriz– abrió una nueva investigación sobre amenazas y agresiones que habría recibido la víctima entre febrero y abril de este año.

Lo que se sabe, hasta ahora, es que en la causa estaban imputadas dos personas: un ciudadano uruguayo y un chileno, ambos por posibles infracciones al artículo 161 del código penal, que castiga a quienes hayan grabado y fotografiado conversaciones, documentos o imágenes de carácter privado, así como también su posterior comercialización.

Ahora, la lista de imputados podría sumar al propio abogado de Manuel Monsalve, el defensor público Víctor Providel. Su participación, hasta el momento, no está establecida del todo, pero un peritaje al teléfono de uno de los imputados habría arrojado que Providel “cooperó” con los imputados para comercializar aspectos privados de la vida de la víctima.

“Hemos tomado conocimiento de conductas desarrolladas por el defensor penal público del imputado Manuel Monsalve Benavides, don Víctor Providel Labarca, consistentes en cooperar activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad de nuestra representada, con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada”, dice el comunicado que firma la abogada María Elena Santibáñez.

Los querellantes, además, presentaron un reclamo formal ante la Defensoría Penal Pública por las posibles conductas de Providel que podrían constituir delito.

Mega Investiga pudo reconstruir la historia detrás de esa denuncia a través de relatos de involucrados y documentos que constan en la causa, que se mantiene con absoluta reserva.

Todo habría empezado el 21 de febrero de este año, cuando la víctima conoció en un bar a Fernando Nicolás Silva (34), uruguayo que se encontraba de forma irregular en el país hace aproximadamente siete meses. Ambos habrían comenzaron una relación amorosa que rápidamente derivó en agresiones en contra de la víctima de Monsalve, según consta en su declaración.

En su relato, la denunciante señaló que el imputado la fotografió y captó videos de ella de carácter privado, y que además intentó venderlos a un canal de televisión, de manera infructuosa.

Luego de la denuncia de la víctima, Fernando Silva habría escapado de la capital con rumbo al norte. De hecho, locatarios del rubro hotelero lo denunciaron robando en distintos hostales de Valparaíso y San Pedro de Atacama.

Mega Investiga pudo confirmar que el ciudadano uruguayo habría cruzado en julio la frontera hacia Bolivia por un paso no habilitado, y hasta la fecha se mantiene inubicable para la Fiscalía.

La defensa de Monsalve había solicitado que Silva declarara en la causa de Monsalve, siendo esta diligencia rechazada por la Fiscalía.

En su declaración, además, la denunciante detalló otro episodio, donde Fernando Nicolás Silva le habría señalado que, mientras pernoctaba en una plaza en el centro de Santiago, se le acercaron dos asesores de Manuel Monsalve para pedirle información respecto a ella.

