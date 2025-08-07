Chile es el miembro de la OCDE donde más crecieron los ingresos reales en el primer trimestre: ¿Qué significa?

07 ag. 2025 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que, de los 38 países miembros, Chile fue donde más crecieron los ingreso reales per cápita durante este primer semestre del año 2025 con un 3,1%.

A través de un comunicado publicado este jueves, el organismo internacional explicó que el producto interno bruto (PIB) per cápita en Chile subió un 0,5%, lo que "junto al descenso de la inflación contribuyó al tirón de los ingresos reales por habitante".

¿Cómo se calculan los ingresos reales?

Los ingresos reales se componen de todo tipo de remuneraciones, incluyendo los salarios, las rentas inmobiliarias y financieras o las prestaciones sociales que reciben las familias. A eso se le descuentan los impuestos, para finalmente determinar el dinero que les queda disponible, según detalló la agencia EFE.

En los cálculos anteriores, los ingresos reales en el país se habían reducido en un 2,27% en los últimos meses de 2024, por lo que la reciente alza trae buenas noticias en materia económica y laboral en Chile.

Solo algunas potencias mundiales tuvieron buenas noticias

En cuanto al G7, grupo conformado por las siete economías más grandes del mundo, los ingresos reales también aumentaron en algunos países. El mejor registro fue para Italia con un alza de 1%, seguido por Estados Unidos con un 0,5%.

En contrapartida, España tuvo un descenso de 0,2%, Alemania bajó un 0,4% y el Reino Unido sufrió una depreciación de 1,3%.

Por último, Portugal, que no pertenece al G7, pero sí a la OCDE, tuvo un descalabro en sus ingresos reales con una reducción de 4,5%, afectado principalmente por un alza de impuestos.