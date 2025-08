Diputados emplazan al Gobierno por cuentas de luz: "Las compensaciones y multas por los cortes las pagan los usuarios"

05 ag. 2025 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del creciente malestar por las alzas en las tarifas eléctricas, diputados emplazaron al ministro de Energía, Diego Pardow, a poner fin a la práctica de que las familias financien, a través de sus cuentas de luz, las multas y compensaciones del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

"Lo que hemos descubierto es inaceptable"

La diputada Ana María Gazmuri, acompañada de sus pares Karol Cariola, Jaime Araya, Marcela Riquelme, Rubén Oyarzo y Jaime Araya, subrayó que "lo que hemos descubierto es inaceptable. Hoy, cuando ocurren cortes eléctricos, las compensaciones las terminan pagando los propios usuarios".

"Lo mismo ocurre con las multas que recibe el Coordinador Eléctrico, cubiertas por seguros contratados con recursos de las familias. Esto se suma a los sueldos millonarios que también salen de las boletas", agregó la parlamentaria.

En su intervención, aseguró que "no podemos seguir tolerando que las malas prácticas las paguen las familias chilenas. Exigimos al ministro y al gobierno que actúen con decisión y claridad".

Por su parte, la diputada por la región de O'Higgins, Marcela Riquelme, anunció que presentó un proyecto de ley que busca impedir que compensaciones, indemnizaciones y multas se sigan cargando a los usuarios.

"Es absolutamente impresentable, poco ético, que las multas que se llevan las empresas por un mal comportamiento hacia los usuarios sean finalmente costeadas por los usuarios", indicó Riquelme.

"Esto es un escándalo"

En la misma línea, la diputada Karol Cariola sostuvo que "esto es un escándalo. No solo las compensaciones por apagones se cargan a las familias, sino también las multas del Coordinador. Y para colmo, se justifican sueldos millonarios diciendo que si hay multas deben cubrirlas, cuando en realidad las pagan los usuarios”.

Cariola aseguró que "las eléctricas se están transformando en las nuevas AFP, abusivas, y que transgreden derechos humanos. Le pedimos al ministro Pardow que tome medidas ahora: el gobierno no puede quedar al margen de este abuso".

El diputado Jaime Araya emplazó directamente al ministro de Energía y apuntó que "en regiones como Antofagasta, donde se produce la mayor cantidad de energías renovables, las familias siguen pagando tarifas altísimas. ¿hasta cuándo el abuso? Este era el gobierno de las transformaciones, pero se está transformando en el gobierno de los abusos".

Finalmente, el diputado Rubén Oyarzo apuntó que necesitan que el gobierno "apoye las iniciativas que tenemos acá en el congreso. No puede ser que los usuarios paguen las compensaciones, no puede ser que no se renegocien los contratos. Ministro, necesitamos que alguien defienda a las familias chilenas".