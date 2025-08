Aumentan los "ninis": Experto explica fenómeno de jóvenes que ni estudian ni trabajan

05 ag. 2025 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

De la mano con el crecimiento del desempleo, el que alcanzó una tasa del 8,9% entre abril y junio, aumenta el grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como los "ninis", los que tuvieron un alza del 1,5% en un año, llegando a más de 336 mil personas.

Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), explicó en Radio Infinita el fenómeno que impacta principalmente a las mujeres.

Experto explica fenómeno de los "ninis"

"El principal problema, a mi juicio, en el segmento de jóvenes, es la elevada tasa de desempleo, que actualmente se ubica en 21,66%. Aquí estamos hablando del segmento de 15 a 24 años, y efectivamente este es el segmento etario que tiene la mayor tasa de desempleo", sostuvo Bravo.

"Eso tiene que ver con problemas como la falta de experiencia en el mercado laboral, que es una traba efectivamente para la empleabilidad y con otros factores asociados al ciclo de vida de los jóvenes que llevan a estas mayores tasas de desempleo", expuso.

"Evitar un estigma negativo"

De todos modos, advirtió que con "el término 'nini' hay que tener cuidado en el sentido de que primero son personas que no estudian ni están en un trabajo remunerado. Eso no significa que no haya en ese segmento personas que hagan, por ejemplo, trabajo no remunerado. De hecho, hay muchas mujeres jóvenes que están abocadas a los quehaceres del hogar, al cuidado".

"Entonces, lo primero creo yo es evitar un estigma negativo de la imagen mental de que estas personas son personas vagas, que están en la holgazanería o que están en actividades socialmente negativas, porque eso no es así", aseveró.

"Un problema de este concepto es que mezcla a los desocupados con personas que están fuera de la fuerza laboral por una diversidad de razones. Por ejemplo, por responsabilidades familiares o por razones de salud o por desaliento. Cada una de esas causas son totalmente diversas y la forma de abordarla desde la política pública también es muy diversa (...), y por lo tanto yo me focalizaría más bien en el elevado desempleo", añadió.

