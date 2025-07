Matthei no compromete apoyo a Kast en segunda vuelta: "Los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir"

28 jul. 2025 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no se comprometió a apoyar a José Antonio Kast, carta del Partido Republicano, si es que gana las elecciones de primera vuelta que se llevarán a cabo el 16 de noviembre.

En entrevista con Radio Infinita durante la mañana de este lunes, Matthei sostuvo que "yo no creo que él pase a segunda vuelta, voy a hacer todo lo posible por pasar yo (...) a mí me han tratado como enemiga, no como contrincante".

"Los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir, entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado", agregó.

Los dichos de Matthei se producen a solo días de que acusara una "campaña asquerosa" en redes sociales en su contra por parte del Partido Republicano, apuntando a un supuesto alzheimer. Al respecto, aseguró que "cuando yo hice la denuncia hace aproximadamente una semana, estaba refiriéndome a una campaña en contra mía, sin embargo, a medida que pasan los días me doy cuenta de que esta es una forma de actuar que ya no es contra mí. Son campañas inmorales que buscan instalar mentiras a través de un uso muy intenso y coordinado de redes sociales que afectan a personas, afectan su honra, su imagen (...) esto pone en tela de juicio la idoneidad de los líderes del Partido Republicano, porque este tipo de campañas son más bien propias de regímenes autoritarios".

"¿Si yo pensara que alguien tiene alzhéimer estaría dispuesto a votar por esa persona? Obviamente que me ha perjudicado enormemente"

"Es un tema tan sumamente grave desde el punto de vista de como estamos dispuestos a que sean la convivencia democrática y el debate de ideas, porque cuando a los que piensan distinto o a los que son de alguna manera rivales los demuelen mediante mentiras y redes sociales masivas y coordinadas, ya estamos hablando de una amenaza a la democracia. Esto no lo voy a dejar pasar, esto es suficientemente grave como para que yo no esté dispuesta a callar", añadió.

La abanderada de Chile Vamos expuso que "va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional (RN) que probablemente entre mañana o pasado, y después veré si yo me querello en contra de los que resulten responsables. Mientras tanto, lo que sabemos es que son redes las que actúan en forma super coordinada y que son las mismas redes siempre. Son coordinadas, es absolutamente imposible pensar que estos son 3 o 4 adherentes que actúan por su cuenta".

"Yo las cosas las digo de frente, no mando a bots a decir las cosas, las estoy diciendo ahora yo como persona natural, me estoy haciendo plenamente responsable de lo que estoy diciendo, al contrario de la forma en como ellos actúan, que es siempre dando una cara amable y por detrás acuchillándote. Para mí esto es absolutamente intransable y lo voy a llevar hasta el final", sumó.

La exalcaldesa de Providencia planteó que "¿si yo pensara que alguien tiene alzhéimer estaría dispuesto a votar por esa persona? Obviamente que me ha perjudicado enormemente, de la misma manera que demolieron a (Johannes) Kaiser, y de la misma manera que demolieron a (Sebastián) Sichel hace cuatro años atrás, y la misma forma en la que demolieron a Juan Sutil (...) aquí hay un peligro hacia la forma en la que se conduce un país".

