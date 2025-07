"Sabíamos que estábamos sin permiso": Trabajador de hogar clandestino de Macul donde falleció una adulta mayor

26 jul. 2025 - 09:23 hrs.

¿Qué pasó?

El viernes pasado, se reportó que una adulta mayor falleció al interior de un domicilio que funcionaba como un hogar de ancianos clandestino en la comuna de Macul, Región Metropolitana. Se reportó que en el inmueble había otros adultos mayores al cuidado de una ciudadana extranjera.

"La casa ya está clausurada"

Simón Torres, uno de los trabajadores del hogar, entregó su versión en Meganoticias Siempre Juntos y partió reconociendo que "nosotros sabíamos que estábamos sin permiso. Esta casa tenía una historia bastante larga, de 20 años, estaba en Providencia y ahí tenía permiso del Seremi".

El trabajador también explicó que los problemas que tuvo el hogar, que lo llevaron a operar de forma clandestina, tuvieron su origen con una gestión pasada.

Torres también le entregó su apoyo a la trabajadora que estaba al cuidado de los adultos mayores, asegurando que "ella hizo lo mejor que pudo".

Al ser consultado sobre si estaba al tanto de que incurrieron en una irresponsabilidad al no tener permiso, afirmó que "eso está clarísimo. No nos pasamos la ley, la cuidadora trató de regularizar lo que más podía. Se hicieron visitas de médicos. Se hizo lo mejor que pudo, pero hay que entender que esta fue una situación inmediata que no dio tiempo".

Respecto a qué pasará con el hogar clandestino, Torres recalcó que "la casa ya está clausurada, no puede recibir a nadie y tienen que venir (los familiares) en el transcurso del plazo que dieron por los abuelitos".