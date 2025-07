"Algunos dirán 'manso premio para esos torrantes'": Pasó de vivir en un ruco a un departamento gracias a programa del Gobierno

25 jul. 2025 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

Raúl Funes (57) pasó tres años viviendo en la Hospedería del Hogar de Cristo en Coquimbo y ahora vive en un moderno departamento con vista al océano en la Avenida del Mar. El hombre, conocido como "El viejo de los globos" por los hinchas de Coquimbo Unido, es beneficiario del programa gubernamental "Vivienda Primero", el cual entrega un hogar a hombres sobre 50 años en situación de calle.

"Vivienda Primero"

Un total de 20 hombres son los primeros beneficiados del programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que debutó en la región de Coquimbo con seis casas y cuatro departamentos para que vivan de a dos personas, la mayoría de las cuales vivió en la calle y pasó por dispositivos del Hogar de Cristo.

Según informa el diario El Día, este programa fue creado en Estados Unidos por Sam Tsemberis, quien explica que su lógica es acabar el asistencialismo y los "méritos previos" que se le exige normalmente cumplir a las personas en situación de calle: "La solución a la falta de vivienda es la vivienda. Los servicios son opcionales, la vivienda no".

El psicólogo a cargo del programa en Coquimbo, Kevin Castillo, sostuvo esta política pública "no es un parche, es una solución integral", detallando que "aquí se les entrega hogar, acompañamiento y herramientas para reinsertarse socialmente".

"Algunos dirán 'manso premio para esos torrantes'"

Raúl se mostró contento con su nueva situación de vida, pero dijo saber que esta genera más de algún comentario. "Algunos dirán 'manso premio para esos torrantes', pero esto no es un premio, es dignidad. Vivir aquí exige disciplina. Después de años en la calle, uno aprende a adaptarse y a no buscar problemas", dijo en la entrevista con el periódico.

Diario El Día

"Caí de un andamio, me quebré la columna y pensé que no tenía siete vidas. Desde entonces, cambié", contó el hombre sobre el hecho que lo gatilló a dejar el alcohol y la drogas. Actualmente, está ahorrando dinero en un comité de vivienda y sueña con la casa propia: "Si lo logro, otro ocupará este lugar. Esto es para avanzar".

"Antes vivía tapado en sebo, cuidando mis pocas cosas para que no me las robaran. Hoy tengo paz. Esto no es lujo, es el punto de partida para soñar de nuevo", resumió el hincha de Coquimbo Unido mirando el mar desde el balcón de su nuevo hogar.