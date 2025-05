"Conejo" Martínez se lanza contra exsocios de la venta de maní: ¿Por qué los demandó?

23 may. 2025 - 16:52 hrs.

El emblemático emprendedor chileno, Luis "Conejo" Martínez, presentó tres demandas en contra de sus exsocios para recuperar las marcas que cofundó mientras era parte de la sociedad "Martínez & Martínez", hoy denominada "By Conejo SpA".

Según el empresario —que alcanzó el éxito mediante la venta de su maní Nuts4Nuts en sus tradicionales carros en Nueva York—, los demandados están lucrando con su figura, sin pagarle un peso por ello.

Los recursos se ingresaron al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) y tienen el objetivo de anular el registro de tres marcas que, de acuerdo al comerciante, están ligadas al apodo con el que se hizo famoso dentro y fuera de Chile.

¿Por qué el "Conejo" está enfrentado con sus exsocios?

En medio de la pandemia, Luis se asoció con Iván Martínez, otro reconocido empresario y dueño de "Funeraria Martínez", para crear la sociedad bautizada con sus apellidos. En junio de 2021, Iván se retira del negocio y deja a Luis con los otros inversores, los protagonistas del conflicto.

Las relaciones se hicieron insostenibles, "hasta que un día decidieron no pagarle el sueldo y, obviamente, él se vio obligado a firmar estos contratos", detalló Ernesto Aguilar, su abogado.

Así fue cómo nacieron las marcas que rebalsaron el vaso para el empresario que conquistó Estados Unidos. Con Luis fuera y ya transformada en "By Conejo SpA", la sociedad creó "Maní By Conejo", "Línea Premium Maní By Conejo" y "Línea Premium Nuts By Conejo".

Además del nombre, el uso de imagen que se denuncia está graficado en el envase de "Maní By Conejo". Pese a no haber relación contractual, el envoltorio muestra una caricatura que, evidentemente, está inspirada en la figura de Martínez.

Las demandas contra los exsocios

En los textos, Aguilar parte señalando que su representado "desarrolló un verdadero imperio del maní en la ciudad de Nueva York, mediante la empresa Nuts4Nuts y sus característicos carros de venta".

Sobre las tres polémicas marcas, declara que la elección del nombre "no puede ser tomada como azarosa. Tanta importancia tiene la imagen, reputación y reconocimiento de nuestro mandante, que hasta se decidió cambiar la razón social de la empresa titular de dichas marcas ('Martínez & Martínez SpA') por 'Comercial By Conejo SpA'".

En declaraciones a The Clinic, el defensor expone que Luis Martínez quiere obtener la nulidad de las marcas y que sus excolegas no puedan utilizar el apodo de "Conejo" sin un pago de por medio. Esa es una opción, porque la otra es, simplemente, buscarse otro nombre que no tenga relación con el famoso emprendedor.

Luis "construyó la marca, consiguió los permisos, los puntos de venta y el reconocimiento de la marca. Luego, cuando estaba todo funcionando, fue obligado a firmar contratos que lo despojaron de todo aquello que había construido", concluyó Aguilar.