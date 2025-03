Mujer compró carne en Quilpué, la masticó y se quebró un diente: Corte escondía un balín de plomo

20 mar. 2025 - 17:15 hrs.

Una lamentable situación vivió una mujer en la comuna de Quilpué. Tras cocinar un pedazo de carne que compró en una distribuidora ubicada en calle Blanco Encalada, uno de sus dientes se quebró al masticarla.

¿La razón? El corte de asiento que preparó guardaba un balín de plomo envuelto entre los nervios de la pulpa animal, según expresó la afectada.

Indemnización que le ofrecen no basta

Una vez que sintió la quebradura de su pieza dental, Claudia Águila desmenuzó el trozo de carne y encontró el proyectil de acero, que suele ser utilizado en las pistolas de aire comprimido.

"Es súper incómodo tener que taparse la boca para poder hablar, (sentir) que en cualquier momento se pueda caer" el diente, declaró a 24 Horas, agregando que la carnicería le ofrece $500 mil como indemnización del accidente.

"Me ofrecen entregarme el dinero ante notario, pero yo les digo que no, porque no alcanza a ser ni la mitad de lo que me sale el tratamiento", aseguró, pues requiere la instalación de una pieza de titanio, intervención avaluada en cerca de $1.100.000.

De acuerdo al citado medio, una explicación de cómo llegó ese perdigón a la carne está relacionada con los cazadores, cuyos balines terminan incrustándose en el cuerpo del ganado.

La respuesta de la carnicería

Mediante un comunicado, la Distribuidora Austral lamentó lo sucedido y anunció el inicio de una investigación interna. Además, aseguró que sus productos provienen de mataderos certificados y que "cumple con todas las normas sanitarias" exigidas.

"Reiteramos nuestro compromiso con la calidad y satisfacción de nuestros clientes, pero nos es imposible e injusto asumir la responsabilidad de un accidente sin contar con la debida investigación", concluyó.