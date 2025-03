10 vehículos protagonizan choque múltiple en Vespucio Norte: Camioneta se volcó y camión quedó destruido

20 mar. 2025 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un choque múltiple se registró este jueves en la autopista Américo Vespucio Norte, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana. 10 vehículos se vieron involucrados y cinco personas fueron derivadas a centros asistenciales.

Entre los automóviles que chocaron hay dos camiones, uno de los cuales quedó totalmente destruido, y una camioneta que se volcó.

Por ahora se desconoce la cantidad exacta de lesionados, pese a que cinco personas fueron trasladadas en ambulancias.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El conductor de la camioneta volcada habló con Meganoticias y contó cómo se originó el accidente: "Vi que había taco, me estaciono atrás del camión porque iba a dirigirme a la próxima salida. Voy avanzando y siento un golpe leve atrás. Choco con el camión, pero fue algo leve, y segundos después siento el impacto, se levantó la parte de atrás, la camioneta mía quedó montada arriba de la Kia".

"El camión venía con más velocidad, fue el que impactó al vehículo y fue gravísimo el impacto", detalló.

"Fue un susto, me puse tenso, no sabía qué hacer, si bajarme... Después se acercó una persona, me dijo si me podía bajar del vehículo, y ahí, cuando me bajo, la camioneta se da vuelta. Fue algo de película", relató.

Producto del grave accidente, el tránsito fue interrumpido en Américo Vespucio al poniente, a la altura de Lo Echevers. SIAT trabaja en el siniestro.

Noticia en desarrollo...