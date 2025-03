El nuevo número con el que podrás saber si una llamada es spam

20 mar. 2025 - 15:15 hrs.

Las llamadas comerciales, deseadas o no, y las que eventualmente pueden ser fraudulentas, ahora podrán ser identificadas por las personas. El Gobierno, en el marco de su Agenda de Seguridad Digital, presentó una normativa que establece una numeración especial para identificar las llamadas no deseadas.

Las llamadas spam son altamente masivas en Chile y es que según el estudio de Global Call Threat Report 2024, somos el segundo país con más llamados de este tipo en todo el mundo, con un promedio de 23 llamadas por mes por persona, cifra solo superada por las 26 que se registran en Brasil.

"Con más frecuencia de lo que quisiéramos, estamos recibiendo llamadas no solicitadas, que muchas veces son sistemáticas, frecuentes, molestas, y en otras ocasiones, incluso, uno tiene el susto de si al responderlas, eso te puede conducir a un fraude", señaló el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, durante la presentación de la normativa.

Así podrás saber si una llamada es spam

La nueva normativa impulsada por el Gobierno consta de un prefijo (número) que permitirá diferenciar las llamadas comerciales solicitadas de las que no son solicitadas.

Los prefijos que permitirán diferenciar las llamadas solicitadas de las que no, son:

Comunicaciones solicitadas: comenzarán con el prefijo 600

Llamadas no solicitadas: comenzarán con el prefijo 809

Con la asignación de esta numeración, los usuarios tendrán la certeza de que la llamada recibida corresponde a una de carácter masivo, solicitada o no, y que no corresponde a otro tipo de llamada que eventualmente pueden ser fraudulentas o engañosas.

Más en detalle, cuando una llamada provenga de comercios o instituciones con los que la persona tiene un contrato vigente (banco, aseguradoras, etc), se entenderá que es una llamada solicitada, por lo que comenzará con el prefijo 600.

Por el contrario, si el llamado proviene de instituciones con las que el consumidor no tiene una relación, empezará con el prefijo 809, tras ser calificada como no solicitada. "Donde no hay relación comercial mediante contrato, -la empresa- deberá realizar sus campañas de televenta a través del prefijo 809", detalló el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.

Al recibir una llamada que parte con el prefijo 600 u 809, las personas podrán saber que son instituciones legales y verificadas. Por el contrario, "en el caso de recibir una llamada que no parta con 600 u 809, en la cual le están queriendo vender un producto y le están pidiendo antecedentes personales, como dirección o correo electrónico, podrá identificar que se trata de una estafa", explicó Araya.

¿Cuándo comenzará a regir la normativa?

Las empresas tendrán un plazo de seis meses posterior a la publicación de la resolución en el Diario Oficial para implementar la numeración correspondiente. Pasados esos seis meses, quedará prohibido realizar comunicaciones automatizadas y/o masivas, utilizando cualquier otro tipo de numeración diferente a la definida.

La normativa establecida por la Subsecretaría de Telecomunicaciones no establece barreras para otros negocios que requieren el servicio de televentas y tampoco termina o limita la televenta en ninguna de sus formas.