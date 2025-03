"Mis hijas están completamente destrozadas": Habla esposa de hombre asesinado durante asalto en Peñalolén

20 mar. 2025 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves habló con Mucho Gusto la esposa de Víctor Hugo Sandoval, trabajador de una empresa de seguridad que falleció el miércoles tras ser atacado por la espalda y recibir un piedrazo en la cabeza en medio de un robo en Peñalolén, en la Región Metropolitana.

El hombre fue agrdido con una piedra de gran tamaño en la cabeza y recibió varios golpes que le provocaron un traumatismo encéfalo craneano severo y un infarto que lo mantuvo durante horas en una lucha entre la vida y la muerte.

"Mis hijas están súper mal"

Jennifer, viuda de Víctor, enfrenta duras horas tras la muerte de su esposo, que dejó a tres hijas muy afectadas.

“Están mal, mis hijas están súper mal. Yo me enteré porque me llamó un compañero de trabajo de él y me dijo que había sufrido un accidente, lo asaltaron, lo llevaron al hospital(...). Fue como súper traumante contarle a mis hijas, que dos de ellas pasaron a verlo en el hospital, quedaron mal, están súper mal”, lamentó.

Jennifer sostuvo que sus hijas “van a necesitar un buen psicólogo” y “mucho acompañamiento” tras la profunda tristeza que viven estos días.

"Fuerzas ya no me están quedando"

“Yo soy un poco más fuerte, puedo estar bien, pero necesito que ellas estén bien para ver lo peor que viene, que es enterrar a su papá, es lo peor de todo”, lamentó entre lágrimas.

Sobre lo que necesitan en estos momentos, Jennifer precisó que requieren de “apoyo legal” puesto que, de momento, nadie se ha comunicado con ella, además de “apoyo psicológico" para sus hijas.

“Por el momento estamos viendo solamente que me entreguen al papá de mi bebé y que ellas lo puedan enterrar como se merece (...). Porque mis hijas está completamente destrozadas. Fuerzas ya no me están quedando. Gracias a Dios, mis hermanas igual me están apoyando”, concluyó.