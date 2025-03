Mujer fue golpeada por un vecino: Quedó con la cara desfigurada y el agresor salió en libertad

15 mar. 2025 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 38 años denunció que la tarde del jueves fue víctima de una violenta agresión por parte de un vecino, quien la dejó con la cara desfigurada tras golpearla en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes. El sujeto fue formalizado el viernes por "lesiones menos graves" y se fue en libertad.

Agresión en Punta Arenas

La víctima entregó su testimonio entre lágrimas al diario El Pingüino: "Yo fui a buscar a mi mamá donde una amiga. Me invitó a tomar café, dejé el auto estacionado un poco más al lado de la casa y, de repente, siento que comienzan a tocar la bocina de manera insistente. Cuando salí estaba él, quien me empezó a insultar de forma reiterada".

"En ese momento, al ver su actitud, decidí tomar mi celular para grabar cómo me insultaba, siendo que no estaba ni en la entrada de vehículos. En eso se baja la pareja de él y también me empieza a insultar. En un momento él se acerca, me agrede con un golpe en la cara y me quita el teléfono y lo esconde dentro de su auto, y me sigue golpeando", agregó la mujer.

Tras esto, el hombre continuó con los golpes y él con su pareja entraron a la casa y amenazaron a la madre de la víctima. Ese mismo día la mujer presentó una denuncia a Carabineros, quienes se tuvieron que mantener al exterior del domicilio del agresor debido a una tardanza en la orden de detención por el delito de "robo con violencia".

Tras pasar una noche detenido, Ricardo González Uribe fue formalizado la mañana del viernes simplemente por el delito de "lesiones menos graves", quedando en libertad y solo con la prohibición de acercarse a la víctima.

El desenlace judicial no dejó conforme a la mujer que quedó con su cara desfigurada, ya que teme nuevas agresiones por parte del sujeto: "Él salió riéndose de mí, y también había amenazado de muerte a mi mamá. Yo tengo miedo a lo que pueda pasar, porque esta persona es muy violenta".

Todo sobre Policial