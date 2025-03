"Ocupa un arma de su propiedad": Odontóloga que asesinó a hombre inocente usó cuchillo que era de su pareja

15 mar. 2025 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

El día viernes el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener en prisión preventiva a Soraya Alcaíno, odontóloga que en la víspera de la Navidad del año pasado asesinó a un hombre inocente al creer que era un ladrón que le había robado su celular.

Recientemente, se conoció también parte de la declaración que la mujer entregó a la justicia y su propio abogado confirmó, además, que el arma blanca con la que asesinó a Héctor Navarrete era de propiedad de su pareja.

Arma homicida pertenecía a pareja de la odontóloga

"Dentro de mi auto vi un cuchillo, el que no estaba ahí antes del robo de mi celular. Noté la presencia de una persona con polera oscura, muy cerca de la vereda en que me encontraba, y cuando lo vi, pensé que era el sujeto que me robó", sostuvo Alcaíno en su declaración.

Con dicha arma, la odontóloga propinó tres estocadas mortales a Navarrete, padre de tres hijos, que siendo inocente quedó tendido sin vida el pasado 23 de diciembre de 2024 en la caletera de Vespucio Norte, en la comuna de Recoleta.

De acuerdo a esta primera declaración, la odontóloga dijo pensar que ese cuchillo le pertenecía al ladrón que entró a su auto y le robó el celular; sin embargo, el abogado de esta, José Antonio Villalobos, fue quien aclaró la situación.

"Con posterioridad, ella se da cuenta, y lo descubre porque lo conversa con su pareja, que ese cuchillo le pertenecía a él (su pareja) y que este era utilizado para las labores que desempeñaban en su trabajo", relató Villalobos a Meganoticias.

Para el abogado de la familia de la víctima, Rodrigo Albornoz, estas "confusiones" de Soraya Alcaíno no la eximen en nada de su culpabilidad: "No incurre en un error, toma una decisión y esa decisión es matar. Y ocupa un arma de su propiedad", afirmó el letrado.

