"Me fui a negro y después son solo flashbacks": Habla odontóloga que asesinó a transeúnte tras confundirlo con ladrón

14 mar. 2025 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 23 de diciembre de 2024, Héctor Mauricio Navarrete González, de 48 años, fue asesinado con un arma blanca por una odontóloga, de 30 años y recién egresada, que lo confundió con un ladrón que la había asaltado esa misma jornada en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

En las últimas horas, la profesional, quien está en prisión preventiva, entregó detalles del crimen desde la cárcel de San Miguel.

Los detalles del crimen contra Navarrete

En conversación con 24 Horas, la mujer entregó por primera vez, ante cámaras, su versión de los hechos, donde recordó que todo comenzó tras el intento de un ladrón por ingresar a su automóvil tras acceder por la caletera luego de que no pudiese hacerlo por la carretera de Vespucio Norte.

“No pude entrar por esa carretera, creo que es la Vespucio Norte que conecta con el túnel, y el mapa me redirigió que siguiera por caletera hasta la siguiente entrada. En un par de cuadras, antes de la entrada a la carretera, recibo un estruendo super fuerte y ahí me doy cuenta de que tenía a una persona prácticamente adentro del auto, forcejeando y que me robó el celular”, comentó la reclusa.

Posterior al robo, “intento irme, doblo y eran pasajes muy chicos y que algunos estaban cerrados, había autos. En la desesperación empecé a doblar y volví al lugar en que me habían roto. Recuerdo que estaba llorando mucho”.

Según la profesional, habría reconocido a la persona que le había robado minutos antes, sin embargo, le llamó la atención que él tenía en la mano el celular que recién le habían robado y se acercaba a su vehículo. Pero nunca se trató del ladrón.

Le propinó tres estocadas en el tórax con una navaja

“En el momento en que grito, él guarda el celular y se empieza a acercar hacia el auto y ahí cuando miro el copiloto y entre medio de todos los vidrios había un cuchillo y pensé que la persona venía armada y que iba a ingresar al vehículo. Y eso fue lo que ya (...). Ahí me fui a negro y ya después son solo flashbacks y recuerdos vagos”, afirmó.

Se trataba de Navarrete, quien se acercó al vehículo de la odontóloga, pero ella lo confundió y le propinó tres estocadas en el tórax con una navaja que se encontraba en su vehículo.

“Yo jamás he usado navaja, nunca he estado armada (...), después me entero de que sí (que el arma estaba en el auto), que ese era el auto que nosotros usábamos en la empresa, de hecho había más cosas como cables y enchufes”, relató.

Luego de cometer el asesinato, la reclusa confesó que nunca pensó que la víctima estaba muerta, sino que herida, razón suficiente para que se entregara ese mismo día ante la policía.

“Cuando me fui, no lo vi muerto y por eso me fui a entregar inmediatamente y fue lo que dije, que había herido a una persona, pero yo jamás pensé que él había muerto, ni tampoco era mi intención hacerle daño”, aseguró.

"Las disculpas más sinceras y de corazón"

La mujer afirmó que colaboró con la investigación debido a que si es responsable de sus actos, “tengo que responder ante la ley y ante la familia”.

Finalmente, envió un mensaje a la familia de la víctima, en el que además de ofrecer disculpas, insistió en que nunca fue su intención quitarle la vida: “Las disculpas más sinceras y de corazón que yo sé que no existe nada para hacer recuperar la vida de esta persona. Tengo el arrepentimiento real, profundo y absoluto”, finalizó.