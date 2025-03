Mujer asesinó a su amante a ladrillazos en Argentina: Le dijo a la policía que la tenía atrapada

12 mar. 2025 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Impacto en Argentina se vive por el caso de una mujer que asesinó a su amante de 35 años a ladrillazos el pasado domingo en la localidad de Pozo del Toba, en la Provincia de Santiago del Estero.

Tras el homicidio, la mujer fue detenida por la policía, a quienes les aseguró que el hombre la mantenía atrapada sin la posibilidad de irse de la casa.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo a lo informado por el medio argentino TN, la víctima fue encontrada por su sobrina al interior de la casa con graves heridas en su cabeza, aunque aun con vida.

A pocos metros del cuerpo se encontraba la sospechosa, María Isabel Carrizo, de 29 años, quien le aseguró a la sobrina que solo se había defendido porque Ernesto Darío Aranda no la dejaba salir de la casa.

De inmediato, la sobrina llamó a familiares y trasladaron a la víctima al hospital, donde finalmente falleció durante el lunes por la mañana.

"No me dejaba salir"

Rápidamente, la fiscalía comenzó a investigar y determinó que la víctima estuvo con la mujer durante la noche del sábado y madrugada del domingo, pues eran amantes. "El sábado a la noche me encontré con Ernesto en Quimilí, sin que mi pareja lo supiera", admitió la mujer a la policía, según informó el citado medio.

"Fuimos hasta el rancho de él en Pozo del Toba. Tras varias horas, no me dejaba salir de la casa para regresar a mi vivienda. Yo salí de mi casa diciendo que iba a pasear y ya debía regresar", agregó. Al no poder irse del lugar, golpeó al sujeto con un ladrillo en su cabeza mientras se encontraba sentado.

La mujer también afirmó que su pareja fue quien verdaderamente mató a su amante, aunque no hay indicios de que haya estado en el lugar. A la vez, se busca identificar a un hombre que transitaba a bordo de una moto de color gris y que le robó la billetera y el celular a Aranda cuando estaba tirado e inconsciente.

