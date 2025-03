Proyecto busca eliminar el tope de años por servicio en el cálculo de la indemnización: ¿En qué consiste la iniciativa?

11 mar. 2025 - 11:31 hrs.

El Código del Trabajo establece tres tipos de indemnizaciones que el empleador debe pagarle a un trabajador cuando la relación laboral entre ambos llega a su término. Estas son la sustitutiva del aviso previo, del feriado anual o vacaciones, y por años de servicio.

Respecto a la última mencionada, el empleado la recibe cuando su contrato finaliza por la causal de necesidades de la empresa. El monto de esta compensación equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio, estableciéndose un tope máximo de 11 años.

Por ejemplo, si la última remuneración mensual de una persona era de $1 millón y después de 11 años es despedido por dicha causal, la indemnización que le corresponde es de $11 millones. La misma cifra obtendrá si llevaba 12 o más años desempeñándose en una compañía.

Proyecto busca eliminar el tope de años por servicio

A principios de marzo, diputadas y diputados del Partido Comunista ingresaron un proyecto de ley que pretende modificar el Código del Trabajo, eliminando el límite de la indemnización por años de servicio.

Son tres los cambios que se plantean: eliminar la frase "(...) o de los últimos once años del mismo" del artículo 40 bis D; suprimir la frase "Esta indemnización tendrá un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración" del artículo 163; y borrar las frases "(...) de once años en relación con cada trabajador, plazo que se contará desde el 1 de enero de 1991, o (...)" y "si esta fuere posterior" del literal b) del artículo 163 —esta tercera proposición aplica para trabajadores de casa particular.

Entonces, de eliminarse el tope máximo, para el cálculo de la indemnización se entenderá por última remuneración el promedio de los sueldos percibidos por el trabajador durante la vigencia de su contrato, y no de los últimos 11 años de servicio.

¿Qué beneficios tendría la eliminación del tope máximo?

Según los propios parlamentarios, la supresión de tope al cálculo de años de servicio para la indemnización tendría los siguientes beneficios:

Devolvería a la indemnización por años de servicio su naturaleza jurídica de ser una institución de protección de la estabilidad laboral.

Obligaría a incentivar una mayor estabilidad en el empleo , en especial para los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa, asegurando una mejor protección económica durante el período de cesantía.

, en especial para los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa, asegurando una mejor protección económica durante el período de cesantía. Permitiría una mayor protección a quienes se encuentren recién desempleados , asegurándoles una indemnización justa, acorde a los años de servicio efectivamente trabajados, que le permita solventar su situación económica durante el período de cesantía.

, asegurándoles una indemnización justa, acorde a los años de servicio efectivamente trabajados, que le permita solventar su situación económica durante el período de cesantía. Protege a las familias para que no queden indefensas, especialmente en contextos de crisis económica mundial y de aumento de bienes y servicios potenciado por condiciones internas e internacionales.

Esta no es la primera vez que diputadas y diputados proponen la modificación del tope máximo. Entre 2012 y 2021 se presentaron cuatro iniciativas, tres de ellas permanecen estancadas en su primer trámite constitucional en la Cámara Baja.

La única que ha avanzado es la correspondiente a 2015, relacionada con una indemnización por años de servicio en caso de muerte del trabajador, otorgándosela a sus herederos. Hasta hoy, sigue sin ser tramitada en el Senado.

