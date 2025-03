Video muestra pelea a golpes entre conductora de bus y un pasajero en La Serena: Ambos fueron detenidos

10 mar. 2025 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho violento se registró la mañana de este lunes en uno de los buses eléctricos del servicio Red que operan en la ciudad de La Serena, región de Coquimbo, luego que una discusión entre un pasajero y la conductora terminara a golpes.

De acuerdo a medios locales, el ataque se produjo en un vehículo del tramo E01, en el sector de Paseo Balmaceda, y se habría originado a raíz de que la trabajadora no se detuvo en una parada no autorizada, lo que desató la furia del usuario.

Ambos fueron detenidos

El capitán Gabriel Galvez, de la Primera Comisaría de La Serena, informó que el pasajero, de 30 años, fue arrestado "al constatarse que minutos antes golpeó a una conductora del bus eléctrico, quien se habría negado a detener el vehículo en un lugar no habilitado".

"Después de revisar distintos videos que registraban el incidente, se pudo constatar que la mujer también agredió al sujeto, resultando los dos con lesiones de carácter leve, por lo que se procedió a la detención de ambos", agregó el uniformado, sin embargo, luego quedaron apercibidas.

La pelea quedó registrada en un video que grabó uno de los tantos testigos que estaban presentes en ese momento. En las imágenes se ve a un grupo de personas pidiéndole a la conductora que abra la puerta, sin embargo, el bus continúa su marcha.

De pronto, el pasajero acusado de agresión avanza hacia la parte delantera del vehículo para increpar a la trabajadora, comenzando una discusión que termina en golpes. El hecho tensionó el ambiente y otra persona que iba en el bus intervino para detener la pelea.

"Me pegaron con puños y patadas"

"Estoy nerviosa", expresó la conductora, según consignó el medio local Mi Radio. Asimismo, hizo un llamado a que la gente "respete los paraderos, por favor. (El agresor) me pidió parar en un lugar que no corresponde y por respetar los paraderos nuestros me pegaron con puños y patadas".

Por su parte, Justo Álvarez, dirigente de la locomoción, indicó al citado medio que no es "nada de grato que agredan a una de nuestras conductoras, la gente tiene que entender cómo funcionan los buses eléctricos, ellos no pueden pararse donde quieran".

"No se puede cumplir con frecuencia con ingreso a clases, con tacos, con gente que quiere estacionar donde sea", aseguró Álvarez.