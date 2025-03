"Mi hijo no tenía nada que ver con lo que pasó": El lamento de la madre de joven de 19 años asesinado en balacera en Llolleo

10 mar. 2025 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 1 de diciembre, Kevin Alexander Estay Azócar, un joven de 19 años, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos en la localidad de Llolleo, comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

Tras luchar por su vida por varios días, finalmente falleció el 19 de ese mismo mes. Ahora, a casi tres meses del homicidio, Romina Azócar, la madre de la víctima, reveló al diario El Líder de San Antonio detalles del crimen contra su hijo y exigió justicia para capturar a los atacantes.

"Mi hijo no tenía nada que ver con lo que pasó"

Aquella tarde de domingo, Kevin se subió tranquilamente a un auto con su polola y un amigo, pero al poco andar un grupo de sujetos en una camioneta blanca comenzó a dispararle de imprevisto, dejándolo gravemente herido.

Su madre recuerda que a los pocos minutos la llamó su nuera: "Tía, el Kevin se está muriendo", escuchó al otro lado de la línea. "No sé por qué, pero ese día tenía un mal presentimiento, una sensación muy rara. Cuando me llamaron, supe al tiro que algo malo le había pasado", aseguró la mujer entre lágrimas.

Según explicó Romina, su hijo no era el objetivo de los atacantes. "Él cometió el error de subirse con su polola a un auto equivocado, y eso lo pagó con su vida. Mi hijo no tenía nada que ver con lo que pasó. Estos tipos estaban buscando a otra persona, pero él iba en el auto y le dispararon", lamentó.

Tras el ataque, Kevin se mantuvo en estado grave por 19 días en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el 19 de diciembre falleció. "Lo vi desvanecerse en mis brazos. Fue lo más desgarrador que he vivido. Mi hijo se fue, y con él, una parte de mí".

Exige justicia

Romina lamentó que hasta ahora no ha podido dar con el paradero de los atacantes: "Sé que los responsables siguen libres, que se mueven por la ciudad como si nada hubiera pasado. Eso me angustia, me aterra (...). Tengo miedo de salir a la calle, miedo de hablar de esto. Pero no puedo quedarme callada. Mi hijo no puede haber muerto en vano", comentó al citado medio.

La madre reveló que esta semana pidió una reunión con el fiscal a cargo del caso. Hasta ahora, no hay personas detenidas, aunque la mujer espera que tarde o temprano se haga justicia.

