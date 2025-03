Habla Tohá tras agresión en el centro de Santiago: "Iba a juntarme con mis hijos y se armó este grupo que empezó a seguirme"

08 mar. 2025 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra del Interior y actual candidata a la presidencia, Carolina Tohá, se refirió a la agresión que sufrió en la vía pública la noche del viernes, cuando transitaba por el centro de Santiago.

En un video difundido se puede ver cómo un grupo de personas increpa a la exautoridad de Estado. Además, la recriminan por la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil.

¿Qué dijo Carolina Tohá?

La exjefa de gabinete partió relatando que "iba caminando por la Alameda, iba a juntarme con mis hijos para comer con ellos y se armó este grupo que empezó a seguirme, me siguieron por varias cuadras".

La candidata presidencial explicó que "iba al lado con un escolta, pero él no actuó, porque ante un grupo de personas así era peor intervenir. Evidentemente, hubiera solo agravado la situación".

Sobre su integridad física, Carolina Tohá dijo: "Yo estoy bien, no tengo nada, me pegaron, pero no tengo lesiones".

La exministra del Interior también aprovechó la instancia para agradecer el apoyo que ha recibido y la condena transversal hacia la agresión en su contra.

"Quiero expresar mucha gratitud, porque he recibido muchos saludos de todo el mundo. Además de la gratitud personal, creo que es importante que haya solo una voz de condenar este tipo de actitudes", concluyó Tohá.

