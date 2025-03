A 4 meses de su desaparición: Detectan sangre de Julia Chuñil en su casa e investigación apuntaría a núcleo familiar

05 mar. 2025 - 15:23 hrs.

El próximo sábado 8 de marzo se cumplirán 120 días exactos desde que se perdió el rastro de Julia Chuñil Catricura (72), dirigente mapuche y presidenta desde 2014 de la comunidad Indígena Putregel, en la comuna de Máfil.

La principal tesis de la familia –que quedó plasmada en una querella que presentaron el 9 de diciembre– apunta al empresario forestal y agrícola Juan Carlos Morstadt Anwandter, quien en el pasado habría proferido amenazas en contra de Chuñil por disputas sobre los terrenos que posee la Conadi y que son resguardados por la comunidad Putregel, según reza el escrito.

Sin embargo, a partir de una serie de diligencias ejecutadas por Carabineros y ordenadas por los persecutores a cargo del caso –la propia fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquível, y el fiscal de focos investigativos, Carlos Bahamondes–, el caso podría tomar ribetes inesperados.

Y es que el jueves 30 de enero, personal de la Segunda Comisaría de Los Lagos llegó hasta la casa de la dirigente mapuche, ubicada en el sector de Huichaco, donde también reside una de sus hijas, Jeannette Troncoso Chuñil, junto a su marido, para inspeccionar el lugar.

En esa diligencia, según publicó La Tercera, los policías encontraron un rastro de sangre en la casa que levantó sospechas sobre el círculo familiar de la mujer desaparecida. Esa muestra se envió al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en Santiago para determinar a quién correspondía.

Fuentes de la investigación confirmaron a Mega Investiga que las pericias arrojaron que el rastro de sangre coincidía con el material genético de Julia Chuñil Catricura. Esa diligencia era considerada clave para los investigadores.

Ahora, dicen las mismas fuentes, restaría por inspeccionar la casa de Chuñil con georadares de penetración en el suelo para descartar que el cuerpo de la dirigente mapuche pueda estar enterrado en ese sector.

En ese sentido, una de las líneas que estaría tomando fuerza en la investigación es la presunta participación de uno de los hijos de Julia Chuñil, pero aún faltan diligencias para esclarecer la autoría. Así, fuentes cercanas al caso sostienen que el núcleo familiar es “objeto de interés” para el Ministerio Público.

Desde la familia de Julia Chuñil acusan que desde un inicio la Fiscalía ha intentado apuntarlos a ellos como responsables del caso. “Han allanado la casa de mi madre más de 5 veces”, dice Pablo San Martín Chuñil al teléfono.

Respecto al rastro de sangre que se halló en la casa, Pablo San Martín señala que esa sangre puede ser de cualquiera de las personas que pasó por la residencia de Julia. “En esa casa hay y hubo mucha gente desde que comenzó la búsqueda, más o menos 12 personas”, remarca.

Para Pablo San Martín esa sangre no corresponde a su madre que lleva desaparecida cuatro meses.

“Tienen que comprobarlo cuando encontremos a mi mamá, no llegar y decir que esa muestra de sangre es de Julia Chuñil. No es así. Tú sabrás que en casa de campo de repente matan a un pollo o carnean un animal, como típica casa de campo. (...) Es muy sospechoso que afirmen eso, porque mientras no se encuentre el cuerpo de mi mamá no pueden decir que esa sangre es de julia Chuñil”, remarca.

Se ha tomado declaración a los hijos y a otras personas del círculo de Julia Chuñil, pero otros miembros de la familia se han resistido a prestar declaración ante los fiscales. Los familiares han manifestado sus dudas respecto a de que las mismas diligencias se estén realizando al empresario que sindican en la querella o a otras personas que para ellos son sospechosas.

La fundación Escazú Ahora, dedicada a la defensa de los derechos humanos en materia ambiental, está prestando asesoría legal a la familia y patrocinó la querella que presentaron los hijos de Julia Chuñil. Ayer enviaron un recurso de queja a la Fiscalía porque aún no han tenido acceso a los antecedentes como querellantes.

“A días de ingresar la querella, la fiscalía decretó el secreto total de la investigación, impidiéndonos conocer cualquier antecedente de las diligencias realizadas. Por ello nos encontramos trabajando a ciegas, pues hemos solicitado la realización de diligencias y aportado antecedentes relevantes a la causa, sin conocer ningún resultado de las mismas”, señala a Mega Investiga, Karen Sanhueza, abogada Escazú Ahora.

La querellante agrega que han colaborado activamente en la búsqueda, contratando una brigada particular que ha trabajado coordinamente con la policía y fiscalía.

En una entrevista que concedió a La Tercera, la vocera de la Coordinadora 8 de Marzo, Cristina Varela, señaló que la desaparición de la dirigente medioambiental Julia Chuñil será una de las demandas articuladoras de la marcha convocada para este viernes.

