Kast ataca con todo a Tohá por anuncio de candidatura presidencial: "Ella es la continuidad de un Gobierno fracasado"

¿Qué pasó?

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó el escenario político de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el 17 de noviembre de este año, luego de que la exministra del Interior, Carolina Tohá, anunciara su intención de llegar a La Moneda.

En conversación con Radio Infinita en la mañana de este jueves, Kast afirmó que Tohá "es la continuidad de un Gobierno fracasado en una de las áreas que más le importan a la gente (…) Ella es la persona más cercana al Presidente Gabriel Boric".

Kast no tiene interés en una primaria de derecha

Además, reiteró su desinterés en una primaria de derecha, y aseguró que "la segunda vuelta tiene el efecto de primaria. Pediría a Evelyn Matthei que ya no sigamos discutiendo el tema de primarias (…) lo único relevante es que el que pase -a segunda vuelta- reciba el apoyo de los otros candidatos".

"Para nosotros es un tema superado, esto para ellos (Chile Vamos) es un tema político, para usarlo como una palanca política para decir 'ellos no quieren unidad'", agregó.

Kast sostuvo que con el diputado Johannes Kaiser "marcamos lo mismo" en las encuestas, por lo que "la con más nervios podría ser Matthei si llegamos a una primaria, pero para nosotros es fundamental presentarnos con la propuesta de cada uno. A Chile le hace bien mostrar las opciones de la derecha".

"No tenemos temor a organismos internacionales politizados".

En cuanto a las declaraciones del presidente del partido, Arturo Squella, sobre su disposición a ser perseguido por órganismos internacionales con tal de efectuar medidas de seguridad si es Presidente, Kast aseveró que el expresidente Piñera "tuvo querellas interpuestas por organismos internacionales, yo tampoco voy a no poder salir de Chile, pero lo decimos como una forma de que no tenemos temor a organismos internacionales politizados".

"A mí no me va a temblar la mano si hay un estallido delictual (…) yo me hago responsable si hay alguien que muere, no el carabinero que usó la herramienta", concluyó.

