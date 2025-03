Carolina Tohá confirma candidatura presidencial: "Siento el deseo y la energía de entregar todo lo que tengo"

04 mar. 2025 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

Tras renunciar al cargo de ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá anunció la noche de este martes su candidatura a la Presidencia de la República, confirmando los trascendidos que desde hace semanas la posicionaban como carta oficialista para las elecciones de noviembre.

"Siento el deseo y la energía de entregar todo lo que tengo"

"Llevamos dos años y medio en este ministerio. Yo he estado comprometida en cuerpo y alma en esta tarea, y no fue fácil dejarlo atrás. Pero el compromiso que me ha tenido trabajando en este periodo es el mismo que me hace hoy decidir asumir un desafío mayor", comenzó señalando Tohá a la salida del Palacio de La Moneda.

"Me voy porque me toca hacerlo, porque es lo que me corresponde a mí y a mi generación, también. Y siento el deseo y la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo", agregó la otrora secretaria de Estado.

Haciendo alusión a las "luchas políticas" en la que ha estado y que nunca se ha restado de aquellas que "son importantes para el país", manifestó que "ha llegado el momento de emprender otra lucha política que es postular a la presidencia de la República".

"Toda la experiencia quiero ponerla al servicio de Chile y creo que estoy lista para hacerlo"

"Me ha tocado participar en muchos triunfos y también en derrotas, he estado y he sido parte de esperanzas y también de avances, pero no han faltado los tropiezos en los que he tenido que participar, también", recordó Tohá.

Asimismo, dijo que ha estado en "momentos de ambudancia y de escasez" y que todos ellos se resumen en el "concepto de experiencia". Al respecto, aseguró que "toda esa experiencia quiero ponerla al servicio de Chile en esta etapa y creo que estoy lista para hacerlo".

"Lo hago con un propósito claro, que es encabezar el próximo gobierno de nuestro país, un gobierno nuevo, que le ofrezca a Chile un proyecto nacional, de progreso, de cohesión y de seguridad", continuó la exministra.

"Quiero ofrecer algo muy simple al país: creer en Chile. Yo creo en Chile y creo que todos debemos volver a creer en Chile, a recuperar la confianza en los demás, la confianza en nuestras capacidades, en nuestras instituciones", complementó.

