"No se gastó ningún peso del municipio": Hassler respalda a diputada Cariola y desestima acusaciones en caso Sierra Bella

04 mar. 2025 - 21:39 hrs.

¿Qué pasó?

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, recurrió a sus redes sociales para manifestar su respaldo a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, en medio de una nueva polémica por el denominado caso Sierra Bella.

Cabe recordar que este lunes se llevó a cabo un allanamiento al domicilio de la parlamentaria dentro de nuevas diligencias que apuntan a un presunto caso de tráfico de influencias en el contexto de la fallida compra de la clínica.

"A cerca de dos años del inicio de la investigación por Sierra Bella, se ha despejado que no existen antecedentes en mi contra. Como he señalado desde un principio, siempre he actuado de buena fe y soy inocente de los cargos que me acusaron los políticos del partido Republicano", expresó la exjefa comunal.

En esa misma línea, la militante del Partido Comunista reiteró que pidió "la renuncia de los directores involucrados en proceso, desde el municipio presentamos una querella contra los tasadores y tomamos acciones para anular la compra venta. Es decir, la compra no se realizó y no se gastó ningún peso del municipio".

En cuanto a los mensajes filtrados con su compañera de colectividad, la diputada Karol Cariola, Hassler señaló que estas "dan cuenta de una conversación en que se manifiesta una sincera preocupación por la salud y el bienestar de las mujeres".

En ese sentido, la exalcaldesa de Santiago expresó su "solidaridad con la presidenta de la Cámara, la diputada Karol Cariola, ante la lamentable exposición que ha vivido a horas del nacimiento de su primer hijo".

Todo sobre Noticias Chile