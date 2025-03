Video muestra la temeraria acción de un hombre que se paró frente a un avión que iba a despegar en Puerto Montt

Un video dejó en evidencia la temeraria acción que realizó un hombre al posicionarse justo frente a un avión que esperaba despegar desde el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, región de Los Lagos. El hecho ocurrió el lunes recién pasado y por lo anterior tuvo que ser retenido y trasladado a una zona segura.

Según información preliminar, se trataría de un sujeto de 29 años que vulneró las medidas de seguridad e ingresó a la losa del aeropuerto.

En ese momento, un trabajador del recinto se acercó y lo invitó a salir del lugar, siendo minutos más tarde retenido por personal de Carabineros, que lo terminó deteniendo.

El registro audiovisual viralizado en redes sociales dejó en evidencia el momento exacto en que fue llevado hasta el interior del aeropuerto por personal de seguridad, tras permanecer en la losa.

Después de este confuso incidente, el procedimiento quedó a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC).

In a case of security breach, a 29-year-old man managed to enter the apron of the Puerto Montt El Tepual Airport (PMC) of Chile and positioned himself right in front of a LATAM A320 passenger plane to prevent it from taxiing.



Minutes later he was arrested by a security guard and… pic.twitter.com/GKsgZVGD19