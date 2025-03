"No he tomado una decisión": Tohá afirma que aún no define candidatura presidencial y que factor Bachelet no es vinculante

03 mar. 2025 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a su eventual candidatura presidencial para las elecciones de noviembre próximo y si esta definición está relacionada con la decisión que tome la expresidenta Michelle Bachelet respecto a una tercera candidatura a La Moneda.

"Yo no he tomado (una decisión), pero yo he dicho que nosotros vamos a tomar una definición en marzo... va a ser muy próximamente", dijo de entrada la secretaria de Estado al ser consultada por varios miembros de la prensa.

Respecto a si esta definición presidencial se comunicaría antes del 11 de marzo, Tohá reiteró su afirmación anterior: "Va a ser muy próximamente y no se ha tomado todavía esa definición. Apenas se tome, se va a hacer pública, no va a haber una definición que ande escondida en los pasillos".

El factor Bachelet en la candidatura de Tohá

La opción de Michelle Bachelet como una candidata más competitiva para las próximas elecciones es algo que muchos ven como un "freno" a la candidatura de Carolina Tohá, sin embargo, la ministra descartó que su decisión esté basada en el paso que pueda tomar la exmandataria.

"No, para nada. Son conversaciones con personas que tenemos (...) detalles que hay que afinar", dijo escuetamente respecto a este "factor Bachelet".

Por último, la ministra Tohá explicó que su eventual candidatura presidencial depende solamente de lo que sirva más o sea más útil para el país: "Que uno continúe en el rol que tengo como ministra hoy día, donde el Presidente decida, porque este Ministerio va a cambiar mucho; o que uno salga del Gobierno y emprenda una propuesta para un próximo Gobierno. Lo vamos a decidir próximamente".

