SML abre investigación interna ante posibles errores en peritajes tras muerte de Gervasio

20 feb. 2025 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días se realizó un importante cambio en la investigación sobre la muerte del cantante uruguayo Gervasio Viera, que ahora pasó a ser considerada homicidio en lugar de suicidio, lo generó importantes repercusiones.

Una de ellas se dio este jueves, luego de que se diera a conocer que el Servicio Médico Legal (SML) iniciará una investigación interna sobre los peritajes realizados tras la exhumación de los restos del artista en 2015.

Las dudas con el SML

Según información publicada por La Tercera, el SML analizará los informes forenses y evaluará si se requiere un sumario, sin fijar un plazo determinado para la investigación.

La decisión responde a las dudas planteadas por el entorno de cantante fallecido en 1990, que ha cuestionado la veracidad de los análisis y ha sugerido que pudieron haber sido adulterados para encubrir posibles responsabilidades.

Al respecto, el abogado querellante, Carlos Durán, aseguró que "nosotros denunciamos inconsistencias en los informes en su momento y ahí no hubo revisión. No lo revisaron cuando la carátula decía suicidio y ahora que dice homicidio como que supera el estándar y lo van a revisar. Eso me llama la intención, no lo califico como algo positivo o negativo".

"Puede que salga alguna información relevante y que si se examina todo como debió hacerse, se darán cuenta de lo que hemos dicho es absolutamente cierto y coherente", argumentó.

Habrían manipulado un hueso roto

Uno de los puntos que llamó la atención en la investigación por posibles errores del SML se dio en las fracturas óseas reportadas en el cuerpo de Gervasio.

"La autopsia original dice que el hueso está fracturado en dos partes, por decirlo así de simple. Y en el hallazgo post exhumación se determina que el hueso está fracturado en una parte. Por lo tanto, se dijo que las dos partes del hueso clave estaban fracturadas, pero acá se dice que no", explicó el abogado en entrevista a 24 Horas.