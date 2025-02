"Había numerosas inconsistencias": Perito forense explica evidencias que apuntarían a homicidio de Gervasio

18 feb. 2025 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se dio a conocer que hubo un importante vuelco en el caso de la muerte del cantante uruguayo Gervasio, puesto que hubo un cambio de carátula en la indagatoria, pasando de ser una investigación por suicidio a homicidio.

En este contexto, el matinal Mucho Gusto conversó con el perito forense Luis Ravanal, quien emitió un informe en 2015 sobre la primera autopsia que se hizo al cuerpo del artista y que arrojaba evidentes falencias en el trabajo.

¿Qué dijo el perito forense sobre la muerte de Gervasio?

"En este caso hubo una etapa previa respecto a la intervención que me correspondió analizar previo a la autopsia del 2015, que justamente fue analizar el informe de autopsia en el sentido de determinar si efectivamente el dictamen de conclusiones que señalaba que era una muerte por ahorcamiento podía verificarse a través de la descripción de los hallazgos en el propio informe de autopsia y, a su vez, con la información del sitio del suceso y los registros fotográficos del cadáver", partió señalando el experto.

"Cuando uno revisa esto, aparentemente, del punto de vista médico forense, es como simple hacer el diagnóstico diferencial entre ahorcamiento y estrangulación. Y aquí, en este caso, hay signos que son concordantes, que aparecen incluso en el primer informe de autopsia, con una maniobra de asfixia mecánica dentro del contexto de una estrangulación y no por ahorcamiento; parte de una prueba material objetiva que permite que el tribunal autorice, en este caso, a través de la corte de San Miguel, la segunda autopsia, porque, evidentemente, había numerosas inconsistencias", agregó.

Según Ravanal, estas inconsistencias se ratificaron luego de la autopsia que él realizó hace diez años en conjunto con los peritos del Servicio Médico Legal (SML) y detectó dos patrones distintos de lesiones en el cuello que comprobarían que no se trata de un suicidio.

"Un patrón de marcas, por ejemplo un surco completo a nivel cervical que es típico de la estrangulación, que no concuerda con el mecanismo de ahorcamiento y el patrón también superpuesto que deja la marca del ahorcamiento. Pero este patrón no tiene signos de vitalidad, es decir, no aparecen y no hay lesiones, digamos, hemorrágicas, infiltraciones en la zona del surco, y, por lo tanto, ahí uno tiene un elemento que genera la duda razonable, evidentemente, de que sea vital", sentenció.

Cuerpo tenía hueso fracturado tras autopsia

Esta teoría se basa en que, en un suicidio, el surco o marca del estrangulamiento no es completo porque quedaría el espacio abarcado por el nudo de una soga. Pero en el caso del cuerpo de Gervasio, presenta un surco completo.

A esta evidencia, se añade el antecedente de que dos meses después de la autopsia de 2015, Ravanal acudió nuevamente al SML y el cuerpo de Gervasio presentaba un hueso fracturado, lesión que no tenía anteriormente el cadáver.

"Esto está acompañado con registros fotográficos, las fotografías de las condiciones en que se encontraba al momento del hallazgo en 2015, y luego a través de estudios microscópicos con lupa, detallando el patrón característico de una fractura post mortem y reciente", concluyó.