"Un grito desesperado por justicia": El emotivo mensaje de la madre de Tomás Bravo a cuatro años de la muerte del niño

¿Qué pasó?

Estefy Aylin Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales al cumplirse 4 años de la muerte del menor, quien fue encontrado sin vida en el sector de Caripilún, comuna de Arauco, región del Biobío.

Entre las primeras líneas del mensaje, Estefy Gutiérrez detalló lo difícil que fue para ella encontrarse un año más en el memorial de su hijo, lugar donde acudió junto a sus familiares, quienes recordaron con cariño a Tomás mientras cantaban la canción "Desde que no estás presente" del grupo Entremares.

"El dolor se transformó en un grito desesperado por justicia"

"El tiempo ha pasado, pero el dolor siempre estará latente como el primer día, hoy ya son 4 años desde que te perdimos, ese doloroso día jamás se olvidará. A esta hora te estábamos buscando y nunca perdimos las esperanzas hasta el final", mencionó.

"Hoy ese dolor se transformó en un grito desesperado por justicia, en un grito de esperanza y no va a acabar hasta obtenerla", agregó.

Siguiendo esas líneas, la madre de Tomás le envió un sentido mensaje a su hijo, en el cual aseguró que "mientras tu mami esté aquí, siempre luchará por ti hijo y sé que muchos también llevan eso en mente".

"Que este canto llegue hasta donde te encuentres"

Respecto a la canción que entonaron en el memorial, Estefy confesó que la música ha sido su gran aliada en este proceso de duelo. "Hoy quise cantarte esta hermosa canción ("Desde que no estás") en conjunto a mis hermanas y prima Vale, esta canción se ha vuelto parte de este doloroso proceso", aseguró.

"Hay muchas personas que me han acompañado en este proceso y te aman y te recuerdan con todo el corazón, han hecho que no me sienta tan sola en esta lucha y estoy muy agradecida por eso. Espero que este canto llegue hasta donde te encuentres", concluyó.