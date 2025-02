Madre de Tomás Bravo a Meganoticias: "No es posible que haya tantos errores en una investigación"

15 feb. 2025 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

A casi cuatro años de que Tomás Bravo haya sido encontrado sin vida en el sector de Caripilún, comuna de Arauco, región del Biobío, la madre del pequeño, Estefanía Gutiérrez, conversó en exclusiva con Meganoticias.

En la entrevista, Gutiérrez lanzó duras declaraciones en contra del trabajo investigativo del Ministerio Público y la Fundación Amparo y Justicia, quienes el pasado jueves decidieron desistir del patrocinio a la familia del menor en las dos causas vigentes por la muerte del niño.

"No hemos conseguido nada"

Estefanía comenzó relatando la difícil situación familiar tras la muerte de su hijo, indicando que "ha sido algo demasiado horrible (...) Siento que no hemos podido avanzar, nos sentimos estancados".

"En relación con lo familiar nos sentimos incompletos, porque cuando se fue Tomi nunca más volvió a ser lo mismo. Tomás era el centro de atención de la familia y cambió para siempre nuestras vidas. Tampoco hay tranquilidad ni paz, porque no hemos conseguido nada", agregó.

"Son cuatro años prácticamente perdidos con la justicia"

Sobre este último punto, la madre de Tomás reprochó las dos investigaciones que lleva el Ministerio Público: "No creo que ellos puedan reparar todo este daño que ya hicieron, son cuatro años prácticamente perdidos con la justicia. Lo que yo espero es seguir, porque evidentemente si el caso no llega a nada en la Fiscalía, yo como mamá nunca me voy a rendir, yo voy a seguir en esto, quiero saber la verdad. Si tengo que tomar otras medidas fuera de la Fiscalía, yo lo voy a hacer".

"Hay cosas muy extrañas, no es posible que haya tantos errores en una investigación, y lo dicen personas dentro del sistema: abogados, peritos, fiscales (...) Siento que hay cosas que se hicieron a propósito, con mala intención, y quiero que todas las personas que forman parte de los errores también den la cara y paguen por eso", añadió Gutiérrez.

La renuncia de la Fundación Amparo y Justicia

Sobre la renuncia al patrocinio de la familia anunciado por la Fundación Amparo y Justicia, Estefanía Gutiérrez sostuvo que "al enterarme de esta situación (siento que) el tiempo me da la razón, no me esperaba nada bueno de ellos. Siento que están arrancándose como ratas porque saben que este juicio iba a ser un fracaso, pero a ellos les importa más su prestigio como abogados que la persona que representan, a mi hijo. No tienen respeto por la causa".

"Estoy segura de que ellos son quienes filtran información de la carpeta, entonces en vez de haber sido un apoyo en la investigación y nosotros ellos han perjudicado la causa, han obstruido la investigación estos cuatro años. Aun siendo una fundación que trabaja con niños que son agredidos sexualmente, no han tenido ningún respeto por Tomás. No sé qué opina la Defensoría de la Niñez sobre las filtraciones, no sé como es posible que la prensa obtenga información de una carpeta que está en secreto", concluyó la madre de Tomás Bravo.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

