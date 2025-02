Es considerado uno de los mejores hoteles de Santiago: ¿Cuánto cuesta alojar una noche en The Singular Hotel?

11 feb. 2025 - 17:54 hrs.

Si de hoteles lujosos emplazados en la capital se trata, no se puede dejar de hablar de The Singular Santiago Hotel Lastarria, ubicado precisamente en el barrio del mismo nombre. Su belleza y tradicionalismo no solo quedan al descubierto en la fachada del recinto, sino que también en su interior.

Eso sí, y como es de prever, hospedarse en este icónico lugar de Santiago no es para nada barato, aunque pueden existir opciones más accesibles, dependiendo de la habitación que se escoja.

¿Cuánto cuesta hospedarse en The Singular Santiago?

Dependiendo de las características de las habitaciones, los precios van variando, pudiendo superar el valor de 715 dólares la noche.

Por ejemplo, The Lastarria Room, de 25 metros cuadrados y una cama king, cuesta hasta 389 dólares la noche, sin considerar impuestos, si se incluye desayuno, Wi-Fi, minibar y uso de instalaciones en SPA y Gimnasio.

Por otro lado, The Classic Room, de 28 metros cuadrados, puede llegar a los 429 dólares la noche sin tasas ni impuestos con las mismas comodidades mencionadas anteriormente.

The Singular Twin Balcony, de 40 metros cuadrados y dos camas dobles, tiene un valor de hasta 475 dólares la noche.

En tanto, The Singular King Balcony con 36 metros cuadrados, una cama king y otras comodidades como sala de estar, bañera y ducha separada, puede costar unos 559 dólares.

Finalmente, la habitación más exclusiva, de 80 metros cuadrados y una cama king size, puede alcanzar los 715 dólares la noche.