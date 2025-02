"¿Por qué no se van?": Conductor de app puso canción de Los Prisioneros y pasajeros venezolanos lo acusaron de xenofobia

07 feb. 2025 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja de nacionalidad venezolana denunció de xenofobia al conductor de una aplicación de transportes que los llevó en un viaje hace unos días, debido a que puso en la radio la conocida canción "¿Por qué no se van?", de Los Prisioneros.

El momento fue publicado por la mujer en sus redes sociales y rápidamente el hecho se viralizó, aunque la mayoría de las opiniones fueron críticas con los extranjeros.

"Primera vez que recibo un acto de xenofobia"

La mujer, identificada como Aydana Gómez, publicó el video del momento en el que el conductor puso la canción mientras estaba con su pareja en el asiento trasero.

"Primera vez que recibo un acto de xenofobia en Chile. Esto me pasó cuando subí a un auto con mi esposo. El caballero le subió intencionalmente solo para que escucháramos. Me quedo con todos los chilenos de buen corazón que he conocido", escribió en la publicación.

Pese a su incomodidad con la música, los extranjeros se quedaron callados y decidieron no decirle nada al chófer, aunque luego expusieron la situación en redes.

Pasajeros venezolanos reciben críticas

Aunque intentaron 'funar' al conductor, en redes sociales la mayoría de los usuarios chilenos criticaron a la pareja. "Primero debieron escuchar bien la canción o googlear de qué se trata, no es tan difícil, pero lo más fácil es victimizarse y creer que es un ataque en su contra", escribió uno. "Vengo de Venezuela y yo hubiese cantado la canción en el Uber, total está buena jajajaja", escribió otro.

"No está fuerte la música, está a un volumen normal y la letra no trata sobre inmigrantes o extranjeros", comentó otro. "Esa canción de Los Prisioneros no se refiere a extranjeros, sino a los nacionales que se creen europeos o norteamericanos", explicó uno. "Es un temazo, pero no fue compuesto para los extranjeros, no entiendo la hipersensibilidad".

Tal como mencionaron varios usuarios, la canción de Los Prisioneros originalmente no está dirigida para los inmigrantes que llegan a Chile, sino que el tema fue escrito en un contexto muy diferente al actual, específicamente en 1988. Además, tal como lo dice su letra, era una crítica a los chilenos que despreciaban la cultura local y que deseaban vivir en el extranjero.

Pareja venezolana indignada en redes sociales porque un chofer de Uber chileno les tomó la carrera y cuando subieron les puso a todo volumen ¿Por qué no se van? de Los Prisioneros. Un chad. pic.twitter.com/YXEFF9m4r2 — Don Narbona (@mrnarbona) February 4, 2025

