"Me encerraron en una jaula y me robaron": La versión del hombre golpeado por guardias en terminal de Santiago tras video viral

07 feb. 2025 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias conversó con la víctima de la brutal golpiza que protagonizó un grupo de guardias de seguridad en inmediaciones del Terminal Sur de Santiago, en la Región Metropolitana. El alarmante ataque fue captado en un video que fue ampliamente viralizado en redes sociales en los últimos días. El caso está en manos de la Fiscalía Centro Norte, pero aún no hay detenidos.

Andrés Faúndez relató que el episodio se remonta al 29 de diciembre de 2024, día en que llegó desde Linares para concretar una compra de $850 mil en joyas de plata al por mayor por instrucción de su jefe. Cuando esperaba un auto en el frontis del terminal le robaron el celular, por lo que entró corriendo para pedir ayuda a los guardias.

Como respuesta, los trabajadores -ahora desvinculados- de la empresa Incar Seguridad lo acusaron de estar robando y lo agredieron por una hora. Además, paradójicamente, le habrían quitado todo el dinero en efectivo que portaba, para luego abandonarlo descalzo. Según Andrés, pudo volver a Linares al día siguiente gracias a un chofer de bus que accedió a llevarlo.

¿Qué dijo la víctima de la golpiza protagonizada por guardias de seguridad?

Andrés relató que "mi jefe ese día me mandó con $850 mil para comprarle plata trabajada, cadenas, anillos. Estaba esperando que me viniera a buscar el Uber porque no conocía dónde tenía que ir, me estaba tomando una bebida y una pareja, un hombre y una mujer, me quisieron asaltar, me robaron el teléfono".

"Salí arrancando hacia el terminal para pedirle ayuda a los guardias, yo iba asustado, con adrenalina, y en eso los guardias me dijeron 'qué andas haciendo, tal por cual'. Me redujeron al tiro, me esposaron, me llevaron a un patio que está al interior del terminal. Me encerraron en una jaula, me empezaron a pegar, eran golpes de puño, patadas", agregó.

La víctima detalló que "después me sacaron de la jaula, me sacaron las esposas y el supervisor me dijo 'baila, si no, te mojamos', y ahí se turnaban para pegarme con palos, me levantaban del cuello y me robaron la plata que me habían dado para el viático, para el pasaje de vuelta y más los $850 mil que traía en la maleta".

"No nos merecemos que nos traten así por las apariencias"

"Me preguntaban 'qué andái' trayendo en la maleta' y yo les decía 'nada, mi polerón', venía vacía porque era para echarle los productos. Yo no sé qué hicieron con la maleta (...), me echaron a pata pelada, dijeron que no me querían ver más en el terminal. Me mandaron sangrando para afuera", agregó.

Sin embargo, aseguró que afortunadamente, una vez que el caso se destapó, la empresa de seguridad "se comunicó con mi jefe y le ofrecieron devolverle la plata (...). Ahora está en investigación todo. Se turnaban para pegarme, fue todo un juego, decían 'me toca a mí', los 7 u 8 que eran".

"La pasé mal, sin conocer a nadie, sin teléfono, sin contactos. Ahora estoy más tranquilo porque se supo la verdad, porque nadie me creía. Le pude demostrar a mis hijos que no ando haciendo lo que decían, que andaba robando. No, yo trabajo, yo no soy así", añadió.

Andrés sostuvo que a su parecer lo que le pasó fue porque lo prejuzgaron por cómo se veía. "No pueden discriminar por las apariencias, hay personas que no tenemos estudios, pero tenemos mucha más educación y no nos merecemos que nos traten así por las apariencias", concluyó.