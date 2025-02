Conductor se enojó porque Carabineros le quitó su vehículo tras ocultar la patente: Negó que el auto tuviera un balazo

07 feb. 2025 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una fiscalización vehicular realizada esta mañana de viernes en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, Carabineros ordenó el retiro de circulación de un vehículo que circulaba con la patente delantera oculta y sin la patente trasera.

En específico, la patente de adelante estaba bajo el parachoques, por lo que no se veía a simple vista, mientras que la de atrás estaba dentro del auto, motivo por el que se le cursó una multa a su dueño.

La molestia del conductor

En un principio, el automovilista dijo que la placa patente trasera se le había perdido, sin embargo, al rato se confirmó que sí la tenía y la tuvo que poner en el lugar del vehículo que corresponde.

Al respecto, el conductor expresó su molestia y aseguró que "la patente no apareció mágicamente, sino que la andaba trayendo ahí (al interior del vehículo). Solo que me la intentaron robar y me dejaron un solo tornillo. Yo ahora viajo al sur, por eso la tenía guardada, para que no se me pierda".

En cuanto a la patente delantera, explicó que "siempre me la pasan a llevar donde me estaciono en el trabajo, por eso la tengo ahí, porque el auto tiene el parachoques muy hacia adelante, pero bueno, hay que aceptar las consecuencias".

Conductor se molesta porque le quitaron el vehículo

El conductor mostró su enojo debido a que su vehículo iba a ser retirado de circulación y enviado a un corral municipal de San Bernardo y no de Quilicura. "Me están diciendo que me van a cobrar $1.000 (de grúa) por kilómetro, imagínese cuánto me va a salir a San Bernardo, al otro lado de Santiago (...) A nadie le sobra la plata".

Al respecto, Óscar Carrasco, el secretario ejecutivo del Programa Nacional de Fiscalización, explicó que la Municipalidad de Quilicura tiene un convenio con un corral privado de San Bernardo.

Descartó que al auto tuviera un balazo

Por otra parte, Carabineros pensó en un principio que el vehículo tenía la marca de un balazo, lo que fue descartado por su dueño, que comentó que "yo trabajo con equipos pesados y un colega echándose para atrás me topó con el semirremolque".

Pese a la indignación del conductor, su auto fue llevado a un corral municipal en San Bernardo, le cursaron una multa y le suspendieron la licencia por un periodo que determinará el juez de policía, que podría ser de hasta 45 días.

