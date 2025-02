Les advirtió que habría multa: Conserje sufre brutal golpiza por parte de asistentes a una fiesta en departamento de Independencia

06 feb. 2025 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un conserje fue brutalmente agredido por un grupo de ciudadanos de nacionalidad extranjera que eran parte de una fiesta llevada a cabo en un edificio de departamentos ubicado en Independencia, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo relatado por José Luis Bahamondes, hermano del afectado y mayordomo del mismo edificio, el ataque se produjo pasadas las 8:00 horas del pasado lunes 3 de febrero, luego de que su hermano, Mario, de 42 años, subiera hasta un departamento del piso 19 por una descontrolada fiesta que estaba causando ruidos molestos.

La arrendataria del inmueble, una mujer de nacionalidad venezolana, fue advertida por el trabajador de que debido a la fuerte música se le cursaría una multa, y eso habría molestado a sus acompañantes, un grupo de cinco hombres de la misma nacionalidad.

¿Qué dijo el hermano del conserje agredido?

José Luis explicó que esa mañana su hermano fue hasta el departamento para que bajaran la música. "Después de varios minutos insistiendo con el timbre, la residente atendió, en un primer instante, de buena manera, pero cuando es informada de la multa y él baja, después de unos minutos la residente también baja, con el ánimo de insultar y agredir verbalmente al conserje".

"Luego de eso, la residente sube nuevamente al departamento y como estaba ahí con sus invitados, cinco varones y una mujer, los ánimos se caldearon en ese departamento. Bajan dos visitas y agreden al conserje, dándole un golpe en el rostro que lo noqueó", agregó.

Agresores aseguraron ser del Tren de Aragua

El mayordomo expuso que posteriormente "varios residentes bajaron a asistir al conserje, pero estos tipos amenazaron con que no hicieran nada, que no pusieran demandas ni nada porque eran del Tren de Aragua, pero eran unos cobardes que se esconden detrás de ese eslogan que no era para nada cierto".

En esa línea, detalló que a su hermano "se le encontró que tiene una fractura nasal, varias lesiones en el rostro (...), él ha sufrido crisis de pánico. Está con licencia por 10 días, se siente mal, está descompensado".

Ninguno de los agresores ha sido detenido

Además, José Luis aseveró que los agresores trabajan en un conocido bar del Patio Bellavista, pero no han sido detenidos. "Eran todos venezolanos, aquí viven muchos venezolanos y son personas de trabajo, en el edificio hay un buen trato con los residentes, por eso duele tanto que pase esto", lamentó.

Respecto a la residente que albergaba la fiesta, mencionó que "apareció el día martes en la noche, pero a recoger unas cosas y luego se marchó. Tiene miedo de enfrentar la entereza de los vecinos, ella vive sola".