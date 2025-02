Influencer argentina denuncia violento robo en la Carretera Austral: "Se llevaron todo lo que teníamos"

06 feb. 2025 - 09:23 hrs.

La Carretera Austral es una ruta que atraviesa la Patagonia chilena, iniciando en la ciudad de Puerto Montt hasta la Villa O'Higgins. Por los increíbles paisajes que la rodean, es un atractivo destino ecoturístico por el que transitan miles de personas; sin embargo, no por eso está ajeno a ser escenario de inconvenientes.

Prueba de ello es lo que le ocurrió a una turista argentina, quien a principios de febrero inició una incursión desde su país en dirección a la Patagonia de Chile. Con sus acompañantes iba a la Catedral de Mármol, pero en una parada antes de llegar a Coyhaique, desconocidos les robaron todas sus pertenencias.

"Se llevaron todo lo que teníamos"

La protagonista del lamentable episodio es Marti Erlan, una conocida influencer que en TikTok muestra zonas turísticas y da consejos de viajes y comida. En su plataforma quería documentar su experiencia por la Carretera Austral y el martes 4 de febrero ya estaba en suelo chileno, a bordo de una van.

Por la belleza del lugar, todo parecía ser perfecto para la trasandina. No obstante, la mágica incursión terminó abruptamente, a las pocas horas de atravesar la frontera para ingresar a Chile. Según contó, el mismo martes "nos robaron todo. Nos dijeron que era seguro, tengan cuidado si viajan por la Carretera Austral. Estamos bien por suerte, nos rompieron los vidrios mientras no estábamos".

En una publicación en TikTok que ya suma casi 900 mil visualizaciones, Marti detalló que el robo "fue camino a Coyhaique, al lado de la ruta (la 240, al lado del río Simpson). Paramos una hora para pescar y se llevaron todo lo que teníamos".

"Hicimos la denuncia en la policía y nos encontramos con cinco autos más que les pasó lo mismo el mismo día. Nosotros éramos los únicos argentinos, los demás eran chilenos. Se llevaron ocho bolsos en total", agregó la joven, mostrando en el video cómo quedó la van, luego de que los antisociales rompieran los vidrios de las ventanas.

Respondiendo los comentarios de quienes interactuaron con su publicación, comentó que le robaron un iPad que no pudo localizar, ya que necesita señal y en la zona del siniestro no había. También aseguró que sus pertenencias no estaban a la vista, sino escondidas.